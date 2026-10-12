scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 12 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: कार्यशैली संवरेगी, विभिन्न कार्य बनेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 October 2026, Aquarius Horoscope Today: व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा.  कार्यशैली संवरेगी.  विभिन्न कार्य बनेंगे.  करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे.  उत्साह बना रहेगा.  बड़ा सोचें. 

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

भाग्य बल बढ़ा रहेगा.  महत्वपूर्ण मामलों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे.  मित्रों के साथ समय बिताएंगे.  वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा.  कार्य विस्तार में रुचि लेंगे.  सभी का समर्थन रहेगा.  अवसरों को भुनाएंगे.  कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा.  पुण्यार्जन में वृद्धि होगी.  आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा.  मित्रों का समर्थन बढ़ेगा.  साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी.  महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी.  निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे.  चहुंओर उपलब्धि अर्जित करेंगे. 


नौकरी व्यवसाय- लाभ और प्रभाव बल पाएगा.  पेशेवर योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.  विभिन्न मामले हितकर रहेंगे.  कला कौशल से राह बनाएंगे.  लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे.  अपेक्षा से अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक अनुकूल में वृद्धि होगी.  दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी.  लेनदेन में तेजी दिखाएंगे.  अनुभवियों और अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा.  चहुंओर शुभ संयोगो से उत्साहित रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशिवाले लंबी दूरी की यात्रा से बचें, मित्रों से सहयोग मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल
weekly horoscope october 2026
नवरात्रि में चमकेगी आपकी किस्मत, जानिए अपनी राशि का हाल!
आज का 11 अक्टूबर कुंभ राशिफल: आज भाग्य देगा पूरा साथ, धन लाभ के बनेंगे योग
rahu ketu transit 2026 date
राहु-केतु के गोचर से इन राशियों को मिलेगा लाभ!
कुंभ राशि वालों को आज कामकाज में सफलता मिलेगी, करें ये एक उपाय

प्रेम मैत्री- करीबियों के संग सुख से रहेंगे.  सबका साथ व सहकार बढ़ेगा.  शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.  सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रहेगा.  घर में हर्ष आनंद रहेगा.  रिश्ता मजबूत होग.  सहज वाणी व्यवहार रखेंगे.  व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे.  भावनात्मक प्रयासों में सफल होंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा.  कार्यशैली संवरेगी.  विभिन्न कार्य बनेंगे.  करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे.  उत्साह बना रहेगा.  बड़ा सोचें. 

आज का उपाय: देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें.  व्रत संकल्प बनाए रखें.  मनोबल बढ़ाए रखें. 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 12 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: कार्यशैली संवरेगी, विभिन्न कार्य बनेंगे |
    आज 12 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: स्वास्थ्य संवार पाएगा, व्यक्तित्व को बल मिलेगा |
    आज 12 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: वरिष्ठों की सुनेंगे,  सहयोग पाएंगे |
    आज 12 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: स्वयं पर ध्यान दें, खानपान सात्विक रखेंगे |
    आज 12 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: सबका ख्याल रखेंगे, बड़प्पन से काम लेंगे |
    आज 12 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: साहस संपर्क बढ़ेगा, स्वयं पर ध्यान देंगे |
    आज 12 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: अनुशासन बनाए रखेंगे, अनुकूलता में सुधार होगा |
    आज 12 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: संकीर्णता का त्याग करें, मनोबल बढ़ा रहेगा |
    आज 12 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: नजदीकियां बढ़ेंगी, संबंधियों का भरोसा जीतेंगे |
    सोने की खदान पर बरसीं मिसाइलें, मिस्र-सूडान बॉर्डर पर हवाई हमले में 13 खनिकों की मौत
    Advertisement