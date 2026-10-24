Weekly Rashifal (26 Oct 1 Nov): कन्या-मीन को धन लाभ, जानें आपके लिए कैसा है अक्टूबर का आखिरी हफ्ता

अक्टूबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह नया सप्ताह 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषविदों की मानें तो यह नया सप्ताह बेहद खास रहने वाला है. इस सप्ताह 29 अक्टूबर को सुहागनें करवा चौथ का व्रत रखेंगी. फिर देव गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क से सिंह राशि में गोचर करेंगे. इसके अलावा, तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बना रहेगा. आइए जानते हैं कि यह सप्ताह किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ सकता है. पिछले सप्ताह से चली आ रही चिंताएं काफी हद तक दूर होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आय के विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होने की संभावना है. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. जिन जातकों के विवाह की बातचीत चल रही है, उनके लिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: हल्का लाल

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह आर्थिक मामलों में अनुकूल रह सकता है. धन की स्थिति बेहतर होने और स्वास्थ्य ठीक रहने के संकेत हैं. हालांकि, आमदनी बढ़ाने के लिए अपने काम पर अधिक समय देने की जरूरत होगी. नौकरी करने वालों के लिए करियर की परिस्थितियां अनुकूल रह सकती हैं. व्यापारियों को भी कामकाज आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं.

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शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन मां लक्ष्मी की आरती करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास अच्छा बना रह सकता है. पेशेवर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने, नई गाड़ी लेने या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताह इन मामलों में निर्णय लेने के अवसर बताए गए हैं. नौकरीपेशा लोग करियर को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार कर सकते हैं.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह भाग्य का साथ लेकर आ सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को करियर में बड़ा बदलाव करने से पहले सोच-विचार करना चाहिए. कारोबारियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल और लाभकारी रह सकती हैं. परिवार के साथ मन की बातें साझा करने से आपसी समझ बेहतर हो सकती है. सोमवार और बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अनुकूल बताया गया है.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों को इस सप्ताह आत्मविश्वास बनाए रखते हुए कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ानी होगी. अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को फिलहाल रुककर परिस्थितियों पर विचार करने की सलाह है. कारोबारियों को व्यापार में मेहनत बढ़ानी होगी. आर्थिक मामलों में यह तय करके चलें कि कितना पैसा खर्च करना है और कितनी बचत करनी है. बुधवार और बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अनुकूल बताया गया है.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: लाल

उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह आर्थिक दृष्टि से बेहतर रह सकता है. धन लाभ होने और परेशानियां कम होने के संकेत हैं. नौकरी करने वालों को धैर्य और मेहनत के साथ अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए. व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति बन सकती है. महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुधवार और शुक्रवार अनुकूल रह सकते हैं. हालांकि, नौकरी बदलने की जल्दबाजी से बचें. मन में नकारात्मक विचारों को जगह न दें.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

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तुला राशि

तुला राशि वालों का आत्मविश्वास अच्छा रह सकता है. लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. कारोबारियों की स्थिति मजबूत होगी और व्यापार को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. बुधवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल बताया गया है. इस सप्ताह स्वास्थ्य पर ध्यान दें और खर्चों को नियंत्रण में रखें.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है. रुके हुए काम पूरे होने और करियर में सुधार के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों की स्थिति बेहतर हो सकती है. व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल बताया गया है. यदि आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, तो योजनाओं पर काम कर सकते हैं. सोमवार और मंगलवार को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुकूल माना गया है.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की आरती करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों को इस सप्ताह पेशेवर मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को फिलहाल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. कारोबारियों को बहुत अधिक उधार लेकर पैसा लगाने से बचना चाहिए. सावधानी और योजना के साथ काम करना जरूरी होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और अचानक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं.

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शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे और पेशेवर क्षेत्र में सफलता के अवसर मिलेंगे. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है. घूमने-फिरने की योजना भी बन सकती है. महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार अनुकूल बताए गए हैं.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: प्रतिदिन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह राहत देने वाला हो सकता है. परेशानियां कम होने और मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए प्रयास तेज करने होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर की परिस्थितियां अनुकूल रह सकती हैं. कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है. महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार अनुकूल बताए गए हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें और रिश्तों को प्राथमिकता दें.

शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों की चिंताएं कम हो सकती हैं. धन लाभ के अवसर मिलने और लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत हैं. स्वास्थ्य ठीक रह सकता है. नौकरी करने वालों को अपने काम में मेहनत बढ़ानी होगी. कारोबारियों के लिए भी लाभ की स्थिति बन सकती है. सोमवार और बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अनुकूल बताया गया है. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें और क्रोध से बचें.

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शुभ अंक: उपलब्ध स्रोत में उल्लेख नहीं है.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.

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