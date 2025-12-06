Vastu Tips: सुबह-सुबह हाथ से इन 4 चीजों का गिरना अशुभ, बड़ी मुसीबत आने का देती हैं संकेत

Vastu Tips: अक्सर चीजों का हाथ से छूटकर गिरना सामान्य समझा जाता है. लेकिन जब सुबह-सुबह व्यक्ति किसी जरूरी काम से बाहर जाए और कुछ खास चीजें गिर जाएं तो इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए. कहते हैं कि घर से निकलते वक्त कुछ खास चीजों का हाथ से छूटकर गिरना अशुभ संकेत होता है. यह किसी अपशकुन या बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा करता है. इसलिए सुबह-सुबह इन चीजों के गिरते ही व्यक्ति को चौकन्ना हो जाना चाहिए. आइए जानते हैं कि वो चीजें क्या हैं.

और पढ़ें

दूध

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सुबह-सुबह हाथ से दूध का गिरना एक अशुभ घटना है. ज्योतिष में दूध को समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक समझा जाता है. इसलिए इसका गिरना धन, समृद्धि और उन्नति पर बुरा असर पड़ने जैसा माना जाता है. ऐसे में आपको लेन-देन, कर्ज-उधार आदि के मामलों में सावधानी से कार्य करना चाहिए.

नमक

वास्तु के अनुसार, सवेरे-सवेरे नमक का गिरना भी अत्यंत अशुभ समझा जाता है. नमक को स्थिरता और सुख-शांति से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए यदि ये हाथ से फिसलकर गिर जाए तो इसे वाद-विवाद, गृह क्लेश बढ़ने और और धैर्य-सयंम खोने के तौर पर देखा जाता है. ऐसे लोगों धैर्यवान रहकर कार्य करने चाहिए.

सिंदूर

हाथ से सिंदूर का गिरना भी बहुत अशुभ माना जाता है. ज्योतिष में सिंदूर को सुहाग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. कहते हैं कि अगर सुबह-सुबह सिंदूर की डिबिया हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाए तो यह घर-परिवार या सुहाग पर कोई बड़ी विपदा आने का इशारा देती है. ऐसे में लोगों को बहुत सावधानी के साथ अपने दैनिक कार्य करने चाहिए. किसी से बैर न रखें. दूसरों के वाद-विवाद में न उलझें. धैर्य के साथ काम लें

Advertisement

आईना

हाथ से आईना या दर्पण गिरना भी बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है. यह आपके जीवन में जीवन में टकराव, चिंता और रिश्तों में दरार आने की ओर इशारा करता है. हालांकि कुछ लोक मान्यताएं ऐसी भी हैं कि शीशा टूटकर आपके ऊपर आने वाली बलाओं या दुर्घटनाओं को अपने ऊपर ले लेता है. इसलिए इसे एक शुभ संकेत के तौर पर भी देखा जाता है.

---- समाप्त ----