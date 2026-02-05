scorecardresearch
 
Rajyog 2026: सूर्य-मंगल की युति बनाएगी मंगलादित्य राजयोग, इन 5 राशियों को होगा बड़ा फायदा

Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगलादित्य राजयोग को बहुत ही शुभ और शक्तिशाली योग माना जाता है. यह योग तब बनता है जब सूर्य और मंगल एक ही राशि या एक ही नक्षत्र में एक साथ स्थित होते हैं.

Mangal Aditya Rajyog 2026:वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 में एक खास ग्रह योग बनने जा रहा है. 19 फरवरी 2026 को सूर्य देव शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे.  इसके बाद 3 मार्च 2026 को मंगल ग्रह भी इसी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.  इस दौरान शतभिषा नक्षत्र में सूर्य और मंगल एक साथ स्थित होंगे, जिससे मंगलादित्य राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, यह राजयोग धन, सफलता और मान-सम्मान में वृद्धि करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह शुभ योग किन 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा लाभ देने वाला रहेगा. 

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए यह योग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी और कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के योग हैं. समाज में आपकी पहचान और सम्मान बढ़ेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय किस्मत चमकाने वाला रहेगा. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे. पैसों की स्थिति बेहतर होगी.पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. इस दौरान विदेश यात्रा या लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो आगे चलकर लाभ देंगे.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए इस युति का सबसे अच्छा असर आप पर पड़ेगा. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा .लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. व्यापार करने वालों को बड़ा मुनाफा मिल सकता है. राजनीति या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पद और सम्मान मिलने के योग हैं. पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह योग करियर में बदलाव लाएगा. आपकी सोच और फैसले मजबूत होंगे. पार्टनरशिप में काम करने वालों को फायदा होगा, कमाई के नए रास्ते खुलेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में सुधार आएगा, जिससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

