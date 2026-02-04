scorecardresearch
 
Surya Grahan 2026: महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण, इन 5 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ

15 फरवरी की महाशिवरात्रि है और 17 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं है. ज्योतिषविदों का कहना है कि ये सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है.

सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दोपहर 03.26 बजे से लेकर शाम 07.57 बजे तक रहेगा. (Photo: ITG)
Surya Grahan 2026: 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है. इसके दो दिन बाद 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में जगह लेगा. सूर्य ग्रहण दोपहर 03.26 बजे से लेकर शाम 07.57 बजे तक रहने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए अशुभ तो कुछ राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि ज्योतिष गणना के अनुसार आगामी सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए अनुकूल दिख रहा है.

मेष राशि
वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लाभकारी सिद्ध हो सकता है.
करियर के क्षेत्र में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
नौकरी में पदोन्नति के योग बनते दिख रहे हैं.
व्यापारियों के लिए भी यह समय काफी अच्छा लग रहा है.
जल्द ही आपका मुनाफा दोगुनी रफ्तार से दौड़ सकता है.

मिथुन राशि
आपको करियर में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है.
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
आय में वृद्धि होगी और खर्चे बढ़त पर रहेंगे.
खेल-कूद से जुड़े लोगों के लिए समय ज्यादा अच्छा दिख रहा है.
नई योजनाओं को सफल होने की संभावना है.

सिंह राशि
नौकरी में कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं.
प्रमोशन-इन्क्रीमेंट हो सकता है
व्यापार में कोई महत्वपूर्ण सौदा तय हो सकता है.
सेहत की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है.
पति-पत्नी के बीच प्यार-प्रेम बढ़ेगा.
कुल मिलाकर समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है.

तुला राशि
तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
कहीं पर फंसा हुआ या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.
लंबे समय से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे.
नई नौकरी मिलने की संभावना बन रही है.
वाहन या संपत्ति से जुड़ा सुख प्राप्त हो सकता है.
किसी बड़ी अनहोनी या दुर्घटना से बचाव होगा.

धनु राशि
सूर्य ग्रहण धनु राशि की तकदीर भी संवारने वाला है.
धन की आसानी से प्राप्ति होगी.
घर में किसी सदस्य की उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न रहेगा.
नया कार्य शुरू करने के लिए समय अच्छा दिख रहा है.
घर-मकान या संपत्ति की खरीदारी के योग बनते दिख रहे हैं.

