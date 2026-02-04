scorecardresearch
 
Surya Grahan 2026 Rashifal: 17 फरवरी को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, इन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

Surya Grahan 2026 Rashifal: 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा. इस दौरान कुछ राशियों को करियर, धन और सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जानें ग्रहण की टाइमिंग, प्रभाव और बचाव के उपाय.

17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. (Photo: ITG)
Surya Grahan 2026 Rashifal: जल्दी ही साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा और सूर्य ग्रहण शनि की राशि कुंभ में होगा. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय सूर्य की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिसका असर कुछ राशियों पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है. इस दौरान कुछ लोगों को मानसिक तनाव, करियर में रुकावट या पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, सही उपाय अपनाकर सूर्य ग्रहण के प्रभाव को काफी हद तक कम भी किया जा सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को सूर्य ग्रहण के दौरान सावधान रहने की जरूरत होगी. 

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए इस ग्रहण का असर आप पर ज्यादा महसूस हो सकता है. इस दौरान आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है. कार्यक्षेत्र में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके काम पर रहेगी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण छठे भाव में होगा. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं. किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. अधूरे काम पूरे होने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण चौथे भाव में लगेगा. इससे घर-परिवार से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं. माता-पिता की सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. इस समय धन निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. किसी भी तरह की गलत संगति से दूरी बनाए रखें.

कुंभ राशि

सूर्य ग्रहण आपकी ही राशि में लगने के कारण मानसिक दबाव बढ़ सकता है. बेवजह की चिंता और तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं. पारिवारिक मामलों में भी संयम से काम लें और विवाद से बचें. अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना इस समय जरूरी रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण खर्च और हानि के भाव में होगा. पैसों से जुड़े मामलों में लापरवाही भारी पड़ सकती है. बिना योजना के खर्च करने से बचें. कारोबारियों को भी व्यापार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कुछ लोगों को पेट या हड्डियों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

सूर्य ग्रहण 2026 टाइमिंग (Surya Grahan 2026 Timings & Sutak kaal)

जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. इस ग्रहण की शुरुआत (आंशिक चरण) दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से शुरू होगा, ग्रहण की पीक टाइमिंग शाम बजकर 42 मिनट होगी और ग्रहण की समाप्ति शाम 7 बजकर 57 मिनट पर होगी. यानी सूर्य ग्रहण लगभग 2 घंटे से ज्यादा का होगा. 

सूर्य ग्रहण के दिन करें ये उपाय (Surya Grahan Upay) 

1. सूर्य ग्रहण के दिन ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य देव के मंत्रों का जप जरूर करें, जैसे- ऊं गृणी सूर्याय नमः और ऊं आदित्याय नमः.

2. सूर्य ग्रहण के दिन तांबा, गेहूं और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है.

3. इस समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना लाभकारी रहेगा

4. सूर्य ग्रहण के दिन योग और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

---- समाप्त ----
