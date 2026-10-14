सूर्य का राहु के नक्षत्र में गोचर, 24 अक्टूबर से 4 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस

Ketu Gochar 2026: अक्टूबर के आखिरी दिनों में सूर्य की चाल में होने वाला बदलाव कुछ राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य 24 अक्टूबर 2026 को राहु के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह नक्षत्र गोचर 8 नवंबर तक रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पिता का कारक माना जाता है. वहीं, राहु को छाया ग्रह कहा जाता है, जिसका संबंध अचानक होने वाले बदलावों और अप्रत्याशित परिस्थितियों से जोड़ा जाता है. सूर्य के राहु के नक्षत्र स्वाति में प्रवेश को कुछ राशियों के लिए नए अवसर मिलने का संकेत माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि 24 अक्टूबर से किन 4 राशियों के लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है.

मिथुन राशि: करियर में बढ़ेगा आत्मविश्वास, रिश्तों में आएगी मजबूती

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में सकारात्मक रह सकता है. नौकरी करने वालों को अपने काम में तेजी लाने का अवसर मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आ सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहने की संभावना है.

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आर्थिक मामलों में भी राहत के संकेत हैं. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं, कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है. पारिवारिक जीवन में अपनों का सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी या करीबी लोगों के साथ चल रही गलतफहमियों को बातचीत से दूर करने का अच्छा मौका मिल सकता है.

तुला राशि: आर्थिक स्थिति में सुधार, प्रमोशन के बन सकते हैं योग

तुला राशि वालों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश आर्थिक और पेशेवर मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. मेहनत और काम के प्रति जिम्मेदारी का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं. कारोबारियों को अपने काम का विस्तार करने के लिए नए संपर्क बनाने का मौका मिल सकता है. निजी जीवन में भी संतुलन बनाए रखने और रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

वृश्चिक राशि: नौकरी और कारोबार में मिल सकती है अच्छी खबर

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरी करने वालों को अपने काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है. नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है. जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, वे नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

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कारोबार में भी नए संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे चलकर लाभ दे सकते हैं. पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में पुरानी नाराजगी दूर करने के लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है.

कुंभ राशि: धन संबंधी मामलों में राहत, निजी जीवन में आएगी सकारात्मकता

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर दे सकता है. आमदनी और खर्चों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. कारोबारियों को नए अवसरों पर काम करने का मौका मिल सकता है.

इस दौरान यात्रा से जुड़े कुछ लाभ मिलने की भी संभावना जताई जा रही है. हालांकि, यात्रा या निवेश से जुड़े फैसले अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर ही लें. निजी जीवन में परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिल सकता है. आत्मविश्वास बढ़ने से कामकाज -व्यक्तिगत जीवन के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है.

सूर्य के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश का क्या है महत्व?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है. उन्हें आत्मबल, प्रतिष्ठा, प्रशासन, नेतृत्व और पिता से जुड़े विषयों का कारक माना जाता है. स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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इस गोचर के दौरान मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक अवसरों, करियर में प्रगति और रिश्तों में सुधार की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, किसी व्यक्ति पर गोचर का प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग माना जाता है.

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