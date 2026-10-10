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Surya Gochar 2026: परसों से शुरू होंगे 5 राशियों के अच्छे दिन, मंगल के नक्षत्र में सूर्य गोचर से होगा लाभ

Surya Gochar 2026: मंगल के नक्षत्र में सूर्य गोचर से अगले 14 दिनों तक मेष, कर्क समेत 5 राशियों को करियर, प्रॉपर्टी और धन लाभ के मिलेंगे बेहतरीन अवसर.

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सूर्य के इस महत्वपूर्ण नक्षत्र गोचर से किन 5 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है:
सूर्य के इस महत्वपूर्ण नक्षत्र गोचर से किन 5 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है:

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य देव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.  सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ-साथ उनके नक्षत्र गोचर का प्रभाव भी सभी 12 राशियों के जीवन पर सीधा असर डालता है. 11 अक्टूबर को सूर्य देव अपनी स्थिति में बदलाव करते हुए मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं.  इस नक्षत्र परिवर्तन से अगले 14 दिनों तक यानी 24 अक्टूबर तक कुछ चुनिंदा राशियों के जातकों को चौतरफा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. 

जब भी सूर्य ग्रह ऊर्जा के कारक मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो जातकों के आत्मबल और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है.  इस अवधि में व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के साहसी निर्णय लेते हैं, जिससे उन्हें करियर, बिजनेस और प्रॉपर्टी के मामलों में बंपर सफलता हाथ लगती है.  आइए जानते हैं कि सूर्य के इस महत्वपूर्ण नक्षत्र गोचर से किन 5 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है:

1. मेष राशि (Aries)
सूर्य का यह नक्षत्र गोचर मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी लेकर आएगा.  कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.  लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.  आर्थिक मोर्चे पर भी राहत मिलने के पूरे आसार हैं. 

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2. कर्क राशि (Cancer)
चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि के लोगों के लिए यह गोचर करियर में तरक्की के नए द्वार खोलेगा.  ऑफिस में आपके काम और मेहनत की खुलकर सराहना होगी.  यदि कोई सरकारी काम अटका हुआ था, तो उसमें सफलता मिलने से बड़ी राहत महसूस होगी.  इस दौरान परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा. 

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3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा.  नौकरीपेशा और व्यवसाय से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के नए और बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.  इसके साथ ही पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है, जिससे किसी अच्छी खबर की प्राप्ति होगी. 

4. धनु राशि (Sagittarius)
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से धनु राशि वालों के जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा.  आलस्य दूर होगा. अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे.  नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन या करियर में ग्रोथ के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं, और आपकी लीडरशिप स्किल्स में भी निखार आएगा. 

5. मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए यह 14 दिन का समय आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभदायक रहने वाला है.  नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी.  यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे अब अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है.  जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भी आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे. 

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