Shukra Rahu Yuti 2026: शुक्र-राहु का अपार धन योग, 6 फरवरी से इन 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई

Shukra Rahu Apar Dhan Yog 2026: सुखों के प्रदाता शुक्र 6 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. इस राशि में राहु पहले से विद्यमान है. ऐसे में शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में राहु-शुक्र की युति बनने वाली है. ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, प्रेम और आकर्षण का कारक माना गया है. इसलिए इसकी चाल सीधे लोगों के व्यक्तित्व और जीवन पर प्रभाव डालती है. ज्योतिषविदों का कहना है कि आगामी 6 फरवरी को जब कुंभ राशि में शुक्र और राहु की युति होगी तो यहां अपार धन योग का निर्माण होगा. यह शुभ योग तीन राशियों के लिए अच्छे संकेत दे रहा है. यह शुभ योग 2 मार्च तक बना रहेगा.

और पढ़ें

मेष राशि

शुक्र और राहु के संयोग से बना अपार धन योग आपकी आय में वृद्धि का रास्ता खोल सकता है. कमाई के नए स्रोत आपको मिल सकते हैं. मेष राशि पर अभी शनि की साढ़ेसाती का पहले चरण चल रहा है. इसके बावजूद अपार धन योग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है. कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा. नौकरीपेशाओं की भी किस्मत पलटेगी. परिवार और बड़ों का साथ आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है. प्रॉपर्टी या शेयर बाजार आदि के मामले में लाभ की अधिक संभावना रहेगी . नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. जो लोग अपना काम या स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा. कर्ज-उधार में दिया हुआ रुपया वापस मिल सकता है. इस योग के बने रहने तक आप किसी अच्छी योजना में निवेश कर सकते हैं, जो लंबी अवधि में आपके लिए बड़ा निर्णायक साबित हो सकता है.

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा यानी अंतिम चरण चल रह रहा है. शुक्र-राहु से बना अपार धन योग आपके लग्न भाव में ही बन रहा है. ऐसे में इसका सर्वाधिक लाभ आपको ही मिलने वाला है. इस दौरान आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं. कोई पुराना निवेश आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है. पैतृक संपत्ति से लाभ के योग भी बन रहे हैं. घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. भौतिक सुविधाओं में इजाफा होगा. घर, वाहन या कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकत हैं.

---- समाप्त ----