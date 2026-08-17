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Shukra Chandrma Yuti 2026: ग्रहों की महायुति! कन्या राशि में बना शुक्र-चंद्रमा का दुर्लभ संयोग, 3 राशियों पर होगी धन की बरसात

Shukra Chandrma Yuti 2026: कन्या राशि में बने शुक्र-चंद्रमा के दुर्लभ मिलन से किन जातकों को नौकरी में प्रमोशन, विदेश यात्रा और अचानक धन लाभ मिलने वाला है? आइए जानते हैं कि किन राशियों को होगा लाभ.

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शुक्र चंद्रमा युति (Photo: ITG)
शुक्र चंद्रमा युति (Photo: ITG)

Shukra Chandrma Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का मिलन यानी युति सभी राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है. आज धन, वैभव और भौतिक सुखों के कारक शुक्र और मन के कारक चंद्रमा एक साथ कन्या राशि में विराजमान होकर एक शुभ युति का निर्माण करेंगे.

शुक्र और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं. चंद्रमा मन, भावना और शीतलता का प्रतीक है, जबकि शुक्र सौंदर्य, ऐश्वर्य, कला और धन का प्रतिनिधित्व करता है. कन्या राशि में इन दोनों सौम्य ग्रहों का एक साथ होना कई राशियों के लिए अत्यंत फलदायी और लाभकारी सिद्ध होने वाला है. आइए जानते हैं किन राशियों को इस युति से विशेष लाभ मिलेगा:

वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के स्वामियों के लिए शुक्र और चंद्रमा का यह मिलन बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा. आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी. यदि कोई धन लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसके वापस मिलने के पूरे योग हैं. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों को नए सौदों से भारी मुनाफा होगा. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

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कन्या राशि (Virgo)
युति आपकी ही राशि में बन रही है, इसलिए इसका सबसे अधिक और सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व और जीवन पर देखने को मिलेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की कला की सराहना होगी. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए यह समय उत्तम है. कला, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. मानसिक तनाव दूर होगा और आप खुद को ऊर्जावान व सकारात्मक महसूस करेंगे.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र-चंद्रमा की यह युति भाग्य का द्वार खोलने वाली साबित होगी. आपके अटके हुए कार्य अचानक से बनने लगेंगे. विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. निवेश के लिहाज से यह समय बहुत अनुकूल है, भविष्य में इससे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

विशेष उपाय
इस शुभ युति का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल या मिश्री का दान करें और माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें सफेद फूल अर्पित करें.

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