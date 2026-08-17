'PM मोदी के समर्थन के लिए छोड़ रहा हूं नौकरी', चर्चा में आया गुजरात का एक कांस्टेबल

गुजरात के पूर्वी कच्छ जिले के आडेसर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल रामगर गुसाई ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से प्रभावित होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया. रामगर गुसाई ने अपना इस्तीफा पूर्वी कच्छ के पुलिस अधीक्षक (SP) को विधिवत सौंप दिया है.

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उन्होंने केंद्र सरकार को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़कर राष्ट्र सेवा करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है. उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

RSS से जुड़े का फैसला



उन्होंने पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए अपने इस्तीफे के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि वे केंद्र सरकार को और मजबूत बनाने के कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं. इसी कारण वे सीधे समाज सेवा और देशहित के कामों में सक्रिय होने के लिए आरएसएस से जुड़ने जा रहे हैं.

पीएम मोदी के फैसले का समर्थन



रामगर गुसाई ने एक वीडियो जारी कर अपने फैसले की पूरी वजह बताई है. उन्होंने कहा कि हाल ही में देश में हुए आंदोलन के दौरान मोदी साहब ने युवाओं के पक्ष में जो फैसला लिया, वो उसका पूरा समर्थन करते हैं.



उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी बहुत मेहनत से मिलती है और उन्होंने भी काफी मेहनत के बाद यह पद हासिल किया था, लेकिन अब वो मोदी सरकार के समर्थन में पद छोड़ रहे हैं.

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2029 तक त्याग दूंगा जूते-चप्पल



वायरल वीडियो में रामगर ने कहा कि देश के युवाओं को संघ और बीजेपी सरकार का समर्थन करना चाहिए. उन्होंने आरएसएस को निस्वार्थ सेवा संगठन बताते हुए अपना पूरा जीवन उसमें बिताने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक 2029 में भारत में फिर से मोदी सरकार और संघ सरकार नहीं बन जाती, तब तक वे पैरों में चरण पादुका (जूते-चप्पल) का भी त्याग करेंगे.

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