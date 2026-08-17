Gud Khaja Recipe: इस त्यौहार घर पर बनाएं हलवाई जैसा गुड़ का खाजा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Gud Khaja Recipe: मीठा खाने के शौकीनों के लिए खाजा हमेशा से पसंदीदा पारंपरिक मिठाइयों में से एक रहा है. आमतौर पर शादियों और त्योहारों में चीनी की चाशनी वाला खाजा खूब बनाया और खाया जाता है. लेकिन आज हम आपको घर पर गुड़ वाला खाजा बनाना बताएंगे. बाहर से एकदम कुरकुरा, लेयरदार और अंदर से गुड़ की मिठास से भरपूर यह खाजा बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आता है.

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सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बहुत ही आसानी से और कम समय में बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर हलवाई जैसा गुड़ वाला खाजा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

500 ग्राम मैदा

1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

3 बड़े चम्मच घी

500 मिली दूध

1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल

500 ग्राम गुड़

जरूरत के अनुसार पानी

तलने के लिए तेल या घी

गुड़ का खाजा बनाएं कैसे?

गुड़ का खाजा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा, बेकिंग पाउडर और घी डालें. इसमें धीरे-धीरे दूध मिलाते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को 15-20 मिनट ढककर रख दें. अब आटे की बराबर-बराबर लोइयां बना लें और सभी को पतली रोटी की तरह बेल लें. एक बेली हुई रोटी पर हल्का घी लगाएं और थोड़ा सूखा मैदा छिड़कें. इसी तरह बाकी रोटियों को एक-दूसरे के ऊपर रखते जाएं. अब इन रोटियों का टाइट रोल बना लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. हर टुकड़े को हल्का बेलकर खाजा का आकार दें. कढ़ाही में तेल या घी गर्म करें और मध्यम से धीमी आंच पर खाजे को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. दूसरी तरफ एक बर्तन में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर चाशनी तैयार करें. इसमें इलायची पाउडर मिलाकर खुशबू बढ़ा सकते हैं. तले हुए खाजे को एक-एक करके गुड़ की चाशनी में डालें और 1-2 मिनट तक रहने दें, ताकि चाशनी अच्छी तरह चढ़ जाए. अब खाजे को बाहर निकालकर ठंडा होने दें. तैयार है स्वादिष्ट गुड़ का खाजा. इसे परिवार और मेहमानों को परोसें.

ध्यान रखें

खाजा हमेशा मीडियम गैस पर तलें, इससे यह अच्छी तरह कुरकुरा बनता है.

चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी न रखें, वरना खाजे पर सही तरीके से नहीं चढ़ेगी.

स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं.

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