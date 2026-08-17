Gud Khaja Recipe: इस त्यौहार घर पर बनाएं हलवाई जैसा गुड़ का खाजा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Gud Khaja Recipe: मीठा खाने के शौकीनों के लिए खाजा हमेशा से पसंदीदा पारंपरिक मिठाइयों में से एक रहा है. आमतौर पर शादियों और त्योहारों में चीनी की चाशनी वाला खाजा खूब बनाया और खाया जाता है. लेकिन आज हम आपको घर पर गुड़ वाला खाजा बनाना बताएंगे. बाहर से एकदम कुरकुरा, लेयरदार और अंदर से गुड़ की मिठास से भरपूर यह खाजा बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आता है.
सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बहुत ही आसानी से और कम समय में बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर हलवाई जैसा गुड़ वाला खाजा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.