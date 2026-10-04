scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shardiya Navratri 2026: कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र, जानें घटस्थापना, अष्टमी, नवमी और दशहरा की तारीख

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी. जानें घटस्थापना, मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा, अष्टमी-नवमी और दशहरा की सही तारीख समेत नवरात्रि से जुड़ी खास जानकारी.

Advertisement
X
शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी.
शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी.

Shardiya Navratri 2026: अक्टूबर का महीना इस बार धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. पितृ पक्ष के समापन के बाद मां दुर्गा की आराधना का नौ दिवसीय पर्व शारदीय नवरात्र शुरू होगा. साल 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर, रविवार से होगी. इस दिन घटस्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का सिलसिला शुरू हो जाएगा. नवरात्रि का समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा के साथ होगा. 

इस बार नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर भी खास स्थिति बन रही है. पंचांग के अनुसार 19 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी और महानवमी से जुड़े अनुष्ठान होंगे, जबकि 20 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी. 

11 अक्टूबर को होगी घटस्थापना

सम्बंधित ख़बरें

how to clean mandir at home
घर के मंदिर में जम गई तेल-चिपचिपाहट? इस सफेद पाउडर से करें साफ
shardiya navratri 2026
नवरात्र में 100 साल बाद बनेगा महासंयोग, 7 राशियां बनेंगी पैसे वाली!
how to make raw banana chips
नवरात्रि पर बाजार की नमकीन छोड़ें, कच्चे केले से बनाएं कुरकुरे चिप्स
Shardiya Navratri 2026
10 या 11 अक्टूबर, शारदीय नवरात्र कब से शुरू? जानें घटस्थापना का मुहूर्त
shardiya navratri 2026 date
शारदीय नवरात्र 2026: जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त!

शारदीय नवरात्र के पहले दिन यानी 11 अक्टूबर को घटस्थापना की जाएगी. इसी के साथ घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा शुरू होगी. घटस्थापना को कलश स्थापना भी कहा जाता है. इस दौरान कलश स्थापित करने के साथ जौ बोने की परंपरा भी है. 

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को घटस्थापना का शुभ समय सुबह 6:19 बजे से 10:12 बजे तक बताया गया है. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा. हालांकि घटस्थापना का मुहूर्त शहर के अनुसार कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना उचित है. 

Advertisement

नवरात्र की प्रमुख तिथियां

11 अक्टूबर - प्रतिपदा, घटस्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा

12 अक्टूबर - द्वितीया, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा

13 अक्टूबर - तृतीया, मां चंद्रघंटा की पूजा

14 अक्टूबर - चतुर्थी, मां कूष्मांडा की पूजा

15 अक्टूबर - पंचमी, मां स्कंदमाता की पूजा

16 अक्टूबर - षष्ठी, मां कात्यायनी की पूजा

17 अक्टूबर - सप्तमी, मां कालरात्रि की पूजा

19 अक्टूबर - दुर्गा अष्टमी और महानवमी से जुड़े अनुष्ठान

20 अक्टूबर - विजयादशमी और दशहरा

इस बार अष्टमी और नवमी को लेकर क्या है खास?

2026 में तिथि के संयोग के कारण दुर्गा अष्टमी और महानवमी के अनुष्ठान 19 अक्टूबर को पड़ रहे हैं. पंचांग के अनुसार इसी दिन अष्टमी और नवमी से जुड़े पूजा-अनुष्ठान किए जाएंगे. इसके अगले दिन 20 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी. 

नवरात्रि में होती है मां के नौ स्वरूपों की पूजा

नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. 

धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्र के दौरान शक्ति की आराधना करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है. भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास रखते हैं.  मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं. 

Advertisement

नवरात्रि के बाद क्यों मनाया जाता है दशहरा?

नवरात्र के नौ दिनों के बाद दसवें दिन विजयादशमी मनाई जाती है. धार्मिक परंपरा में इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. रामायण की मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था. इसी वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाने की परंपरा है. 

घटस्थापना के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

घटस्थापना नवरात्र का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ मुहूर्त में करना चाहिए. कलश स्थापना के लिए साफ स्थान का चयन किया जाता है, पूजा स्थल को पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है. कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते और नारियल रखने की परंपरा है. 

घटस्थापना के मुहूर्त में स्थानीय सूर्योदय और पंचांग की गणना का असर होता है, इसलिए अलग-अलग शहरों में समय अलग हो सकता है. उदाहरण के लिए, मुंबई और दिल्ली के लिए बताए गए मुहूर्त में अंतर है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Best Offbeat Destinations: ऋषिकेश-मसूरी नहीं! भारत की इन 10 खूबसूरत जगहों पर बनाएं ट्रिप का प्लान |
    Shardiya Navratri 2026: कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र, जानें घटस्थापना, अष्टमी, नवमी और दशहरा की तारीख |
    पंखे में ये कैपेसिटर लगा लो, कूलर से भी तेज चलेगा पंखा, इन बातों का रखें ध्यान |
    रोहित राहुल की शानदार पारियां बेकार, वेस्टइंडीज ने मारी बाजी |
    संसदीय समितियों के पुनर्गठन में TMC को बड़ा झटका, गंवाई 2 चेयरपर्सन की कुर्सियां |
    दादा बनकर भावुक हुए नवजोत सिंह सिद्धू, पोती के पैरों पर रखा सिर, बोले- गुप्त नवरात्रि... |
    चंद रुपयों के लालच में जिगरी दोस्त का कत्ल, सन्न कर देगी लखनऊ के राजा हत्याकांड की कहानी |
    ₹3000 कीमत... अब 10 टुकड़ों में बटने वाला है ये स्‍टॉक, जानें रिकॉर्ड डेट |
    पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की हत्या... रास्ते में घेरा और कार पर बरसाईं गोलियां, बाइक से आए थे हमलावर |
    कोर्ट केस-टूटे रिश्तों से बिगड़ी थी सलमान खान की छवि, बिग बॉस में छलका दर्द
    Advertisement