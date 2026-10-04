Shani Gochar 2026: 3 राशियों पर भारी शनि, 242 दिनों तक देनी होगी कड़ी परीक्षा!

Shani Gochar 2026: ज्योतिष में शनि को कर्मफलदाता ग्रह माना जाता है. शनि की चाल बाकी ग्रहों की तुलना में धीमी होती है, इसलिए राशि परिवर्तन का असर भी लंबे समय तक रहने की मान्यता है. इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं. अब शनि के अगले राशि परिवर्तन में कुछ महीने बाकी हैं. 3 जून 2027 को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे.

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शनि का यह गोचर इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसके साथ कई राशियों की साढ़ेसाती और ढैय्या के समीकरण बदल जाएंगे. हालांकि शनि का मेष में जाना स्थायी नहीं होगा. 9 अगस्त 2027 को शनि वक्री होंगे. करीब दो महीने बाद 20 अक्टूबर को वापस मीन राशि में लौट आएंगे.

अभी शनि की स्थिति क्या है?

फिलहाल शनि मीन राशि में हैं. 11 दिसंबर 2026 को शनि मार्गी होंगे. इसके बाद करीब 242 दिन बाद 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे. यानी आने वाले महीनों में शनि की चाल में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे.

शनि का प्रभाव खासतौर पर कर्म, नौकरी, कारोबार, जिम्मेदारियों और आर्थिक अनुशासन से जुड़े मामलों में देखा जाता है. इसलिए इस दौरान मेहनत और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शनि का अगला गोचर काफी महत्वपूर्ण रहेगा. 3 जून 2027 को शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. इससे कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

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नौकरी और कारोबार में तुरंत परिणाम पाने की बजाय लगातार मेहनत पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी शनि इसी राशि में हैं. 3 जून 2027 के बाद साढ़ेसाती के चरण में बदलाव आएगा और इसका अंतिम चरण शुरू होगा.

हालांकि 20 अक्टूबर 2027 को शनि दोबारा मीन राशि में लौट आएंगे. ऐसे में कुछ महीनों बाद स्थिति फिर बदल जाएगी. इस दौरान खर्च, करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर सावधानी रखना बेहतर रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को 3 जून 2027 को शनि के मेष में जाने से बड़ी राहत मिलने की स्थिति बनेगी. शनि के राशि परिवर्तन के साथ कुंभ राशि से साढ़ेसाती का प्रभाव समाप्त होने की मान्यता है.

हालांकि यह राहत लंबे समय तक नहीं रहेगी. 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में आने से साढ़ेसाती का अंतिम चरण फिर सक्रिय हो जाएगा. इसलिए कुंभ राशि वालों को 2027 में शनि की दोनों चालों पर ध्यान देना होगा.

वृषभ राशि पर शुरू होगी साढ़ेसाती

शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही वृषभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का नया दौर शुरू होगा. ज्योतिष में इसे साढ़ेसाती का पहला चरण माना जाता है.

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इस दौरान काम और आर्थिक मामलों में अनुशासन रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्च और बिना सोचे-समझे निवेश से बचना बेहतर रहेगा. मेहनत के परिणाम मिलने में समय लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास फायदेमंद हो सकते हैं.

सिंह और धनु राशि वालों पर ढैय्या का असर

शनि की राशि बदलने से साढ़ेसाती के साथ कुछ राशियों की ढैय्या के समीकरण भी बदलेंगे. सिंह और धनु राशि वालों के लिए शनि की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी. नौकरी, कारोबार और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में धैर्य रखना जरूरी हो सकता है.

9 अगस्त को शनि होंगे वक्री

2027 में शनि सिर्फ राशि नहीं बदलेंगे, बल्कि अपनी चाल भी बदलेंगे. 9 अगस्त 2027 को शनि मेष राशि में वक्री होंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार वक्री शनि के दौरान पुराने और अधूरे काम दोबारा सामने आ सकते हैं. पहले लिए गए फैसलों की समीक्षा करनी पड़ सकती है.

20 अक्टूबर को फिर मीन में लौटेंगे

शनि की 2027 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक उनकी मीन राशि में वापसी होगी. 20 अक्टूबर को वक्री शनि मेष राशि से वापस मीन में प्रवेश करेंगे. यानी जून में राशि बदलने के कुछ महीनों बाद ही शनि फिर पिछली राशि में लौट आएंगे.

इसके बाद 24 दिसंबर 2027 को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे. इस तरह पूरे साल शनि की चाल में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा.

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2027 में शनि की प्रमुख तारीखें

3 जून 2027: शनि मीन से मेष राशि में प्रवेश करेंगे.

9 अगस्त 2027: शनि मेष राशि में वक्री होंगे.

20 अक्टूबर 2027: वक्री शनि वापस मीन राशि में आएंगे.

24 दिसंबर 2027: शनि मीन राशि में मार्गी होंगे.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का समय व्यक्ति को मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व समझाता है. इसलिए इस दौरान किसी भी राशि के जातकों को घबराने के बजाय अपने काम पर फोकस करना चाहिए. शनि गोचर का वास्तविक प्रभाव जन्मकुंडली में शनि की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है.

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