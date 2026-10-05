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Shani Gochar 2026: 4 दिन बाद शनि बदलेंगे चाल! 122 दिन 5 राशियां करेंगी मौज

Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को शनि देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. शनि के गोचर के इस अद्भुत संयोग से मेष, वृषभ, कर्क, तुला और मकर राशि के जातकों के जीवन में स्थिरता और धन लाभ के योग बनेंगे.

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9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे. (Photo: ITG)
9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे. (Photo: ITG)

Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफलदाता माना जाता है. शनि की चाल में होने वाला हर एक बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है. पंचांग के अनुसार, आने वाले 9 अक्टूबर 2026 को शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करते हुए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में संचरण करते रहेंगे. शनि का यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और लाभकारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस अवधि में किन 5 भाग्यशाली राशियों को बंपर लाभ मिलने वाला है.

शनि गोचर का ज्योतिषीय प्रभाव

उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं. ऐसे में शनि और गुरु के इस अद्भुत संयोग से कई जातकों के जीवन में स्थिरता, अनुशासन और लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी. इस दौरान नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग दोनों को ही अपनी मेहनत का शानदार परिणाम मिलने के योग हैं.

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मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर बेहद अनुकूल साबित होगा. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कानूनी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलने की पूरी संभावना है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह अवधि आर्थिक दृष्टि से बेहद मजबूत रहने वाली है. धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे और यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो भविष्य के लिए यह समय बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.

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कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के जीवन में चल रही उथल-पुथल अब शांत होने लगेगी. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं, जिससे समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आएगा. व्यापारी वर्ग के लोग अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, जिससे बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. आपकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आएगा. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या करियर बदलने का विचार कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको बेहतरीन सफलता मिल सकती है.

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