Shani Dahiya Rashifal: शनि ढैय्या की मार झेल रही राशियों के लिए गुड न्यूज! 6 फरवरी से शुरू गोल्डन फेज

Shani Dahiya Rashifal: जब शनि किसी व्यक्ति की राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करता है, तो उसे शनि की ढैय्या कहा जाता है. यह स्थिति करीब ढाई साल तक रहती है. इस दौरान व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और परिणाम देर से मिलते हैं. लेकिन फरवरी का महीना ऐसी राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है.

शनि ढैय्या से राहत की घड़ी.

Shani Dhaiya 2026:शनि ढैय्या को अक्सर मुश्किलों और बाधाओं का दौर माना जाता है, लेकिन हर बार इसका असर नकारात्मक ही हो ऐसा जरूरी नहीं.  ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि ढैय्या कई बार व्यक्ति को मेहनत का पूरा फल भी देती है.  खासकर जब ग्रहों की चाल अनुकूल हो, तो यह समय तरक्की, धन लाभ और सफलता के नए रास्ते खोल देता है.  फरवरी महीने में होने वाले बड़े ग्रह परिवर्तन शनि ढैय्या से गुजर रही कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं. इन राशियों के जीवन में अब संघर्ष नहीं, बल्कि सफलता की एंट्री होने जा रही है. 

इन राशियों के लिए शुरू होगा ‘गोल्डन पीरियड’

फरवरी का महीना धनु और सिंह राशि वालों के लिए किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है.  भले ही इन राशियों पर शनि ढैय्या चल रही हो, लेकिन ग्रहों की चाल में होने वाले सकारात्मक बदलाव इनके जीवन में धन, सम्मान और प्रगति के नए अवसर लेकर आ रहे हैं. 

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए फरवरी का महीना राहत और सफलता लेकर आएगा.  शनि ढैय्या के बावजूद इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा.  आर्थिक स्थिति में अचानक मजबूती आएगी, धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से रफ्तार पकड़ेंगे.  नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के संकेत भी हैं.  पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है.  निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी.  कुल मिलाकर यह समय आपकी मेहनत को रंग लाने वाला रहेगा. 

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना शनि ढैय्या के बावजूद बेहद शुभ रहने वाला है. आर्थिक स्थिति में स्थिरता और मजबूती आएगी. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब पूरे होंगे. करियर और बिजनेस में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. बड़े निवेश, प्रॉपर्टी खरीदने या विदेश जाने के योग बन रहे हैं. व्यापारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है. इस दौरान आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और फैसले आपके पक्ष में जाएंगे.
 

---- समाप्त ----
