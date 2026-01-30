Rahu Budh Yuti 2026: फरवरी में बनेगी बुध और राहु की महायुति, 3 राशियों को नई नौकरी और धनलाभ के योग

Rahu Budh Yuti Effects 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध ग्रह लगभग हर महीने राशि बदलते हैं और यह ग्रह बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित और मित्रता का कारक माना जाता है. वहीं राहु ग्रह यात्रा, कठिन परिस्थितियों, जुआ, चोरी, त्वचा रोग और दुष्ट कर्म का कारक है. राहु एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 18 महीने बाद गोचर करते हैं. फरवरी 2026 में राहु-बुध युति होने जा रही है, जो खास बात यह है कि यह युति कुंभ राशि में पूरे 18 साल बाद बन रही है. इस संयोग का असर कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक रूप से दिखेगा और कई क्षेत्रों में लाभ के अवसर लाएगा.

और पढ़ें

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह युति विशेष रूप से कर्म भाव में प्रभाव डालेगी. इस दौरान किए गए प्रयास और मेहनत का परिणाम सकारात्मक रूप से मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. आपके पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. इसके अलावा व्यवसाय और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा .आय में वृद्धि होगी. गुरु और बुध की कृपा से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए राहु-बुध युति का प्रभाव मुख्य रूप से आय और लाभ भाव पर रहेगा. इस समय नए स्रोतों से आय के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी मिलने की संभावना है. व्यवसायियों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा . पुराने निवेशों का फायदा मिलेगा. इस दौरान सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी . मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह संयोग लग्न भाव में प्रभाव डालेगा. इसका मतलब है कि स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. इस अवधि में आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर के नए अवसर सामने आएंगे. साथ ही, भाग्य का सहयोग मिलेगा . जीवन में नई शुरुआत करने के लिए अनुकूल समय रहेगा. यह समय व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लाभकारी रहेगा.

---- समाप्त ----