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Quote of the Day: पैसा कमाते हैं तो ये 4 बातें जरूर जानें, विदुर नीति बताएगी कैसे बढ़ेगा धन

Quote of the Day Vidur Niti :विदुर नीति में धन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं. जानें पैसा कमाने के साथ बचत और धन बढ़ाने के लिए किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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Quote of the Day 18 August 2026
Quote of the Day 18 August 2026

Quote of the Day: पैसा कमाने के लिए लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन कमाई को सही तरीके से संभालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. कई बार अच्छी आमदनी के बावजूद गलत खर्च, बिना सोचे निवेश और भविष्य की योजना न होने के कारण पैसा टिक नहीं पाता.  महात्मा विदुर ने धन और समृद्धि को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जो आज के समय में भी बेहद उपयोगी मानी जा सकती हैं. विदुर नीति में धन को पाने, बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए चार महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं. आइए  समझते हैं कि ये चार बातें क्या हैं. 

अच्छे कर्मों से धन का रास्ता बनता है

विदुर नीति के अनुसार, जीवन में समृद्धि के लिए अच्छे और सही कर्मों का बहुत महत्व है.  ईमानदारी से मेहनत करना, अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना और गलत तरीकों से पैसा कमाने से बचना जरूरी है.

इसका सीधा अर्थ है कि कमाई का आधार सही होना चाहिए. मेहनत और अच्छे व्यवहार से कमाया गया धन व्यक्ति को लंबे समय तक संतुष्टि और स्थिरता दे सकता है.

पैसा बढ़ाने के लिए समझदारी जरूरी

सिर्फ कमाई करना ही पर्याप्त नहीं है. कमाए हुए पैसे का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है. विदुर नीति का संदेश है कि धन को बढ़ाने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास के साथ सही फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए.

कमाई का कुछ हिस्सा बचाना, जरूरत के हिसाब से निवेश करना और बिना सोचे-समझे पैसा खर्च न करना आर्थिक मजबूती की ओर ले जाता है. हर इच्छा को तुरंत पूरा करने के बजाय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना ज्यादा समझदारी है.

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आय और खर्च का हिसाब रखें

धन को संभालकर रखने के लिए आर्थिक मामलों में सजग रहना बेहद जरूरी है. अगर कमाई कितनी है और खर्च कहां हो रहा है, इसका हिसाब ही नहीं रहेगा तो पैसा बचाना मुश्किल हो सकता है.

इसलिए जरूरी खर्च और गैर-जरूरी खर्च के बीच अंतर समझना चाहिए. छोटी-छोटी फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखने से भी अच्छी बचत की जा सकती है. पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय उसके फायदे और नुकसान पर विचार करना बेहतर है.

संयम से सुरक्षित रहता है धन

विदुर नीति में संयम को भी धन की सुरक्षा से जोड़ा गया है. जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत धीरे-धीरे आर्थिक परेशानी बढ़ा सकती है. दिखावे या दूसरों की बराबरी करने के लिए खर्च करने के बजाय अपनी आय और जरूरत के अनुसार जीवन जीना बेहतर है.

भविष्य की जरूरतों, अचानक आने वाले खर्च और परिवार की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बचत करना चाहिए. जितनी जरूरी कमाई है, उतना ही जरूरी उस कमाई को सुरक्षित रखना भी है.

क्या है विदुर नीति का संदेश?

विदुर नीति की इन बातों का मूल संदेश यही है कि धन सिर्फ मेहनत से हासिल नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना भी जरूरी है. अच्छी कमाई के साथ सही सोच, खर्च पर नियंत्रण, समझदारी और संयम हो तो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है.

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