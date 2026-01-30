scorecardresearch
 
Navpancham Rajyog 2026: 17 फरवरी को बनेगा नवपंचम राजयोग! होगी बुध-गुरु की युति, शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन

Navpancham Rajyog 2026: 17 फरवरी 2026 को बुध और गुरु ग्रह के 120 डिग्री कोण पर स्थित होने से नवपंचम राजयोग बन रहा है, जो ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है. यह योग कई राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है. तो आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

17 फरवरी को बुध गुरु बनाएंगे नवपंचम राजयोग (Photo: Pixabay)
17 फरवरी को बुध गुरु बनाएंगे नवपंचम राजयोग (Photo: Pixabay)

Navpancham Rajyog 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17 फरवरी 2026 का दिन खास रहने वाला है. इस दिन बुध और गुरु ग्रह एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे. ग्रहों की यह स्थिति नवपंचम राजयोग का निर्माण करती है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है. बुध बुद्धि, व्यापार और संवाद का प्रतीक हैं, जबकि गुरु ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य से जुड़े माने जाते हैं. इन दोनों का यह संबंध कई राशियों के लिए उन्नति और लाभ के नए रास्ते खोल सकता है. यह राजयोग खासतौर पर करियर, धन, शिक्षा और समाज में मान सम्मान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि यह नवपंचम राजयोग किन 5 राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग करियर से जुड़े बड़े अवसर लेकर आ सकता है. लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता की सराहना होगी, जिससे आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है. पारिवारिक स्तर पर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है. व्यापार से जुड़े लोग सही फैसलों के जरिए अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए नवपंचम राजयोग खास तौर पर शुभ माना जा रहा है. बुध इस राशि के स्वामी हैं और गुरु के साथ उनका यह संबंध आर्थिक मामलों में राहत दिला सकता है. पहले से अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. निवेश से जुड़े फैसलों के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. शिक्षा से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग भाग्य का पूरा साथ देने वाला साबित हो सकता है. अचानक धन लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं. नया स्टार्टअप शुरू करने या घर व वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना भी मजबूती से कर पाएंगे.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए बुध-गुरु का यह योग सुख-सुविधाओं में इजाफा करने वाला हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कामकाज में आसानी रहेगी. जीवनसाथी के माध्यम से आर्थिक लाभ के संकेत भी बन रहे हैं. आपकी वाणी और व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे रुके हुए या बिगड़े काम भी बनने लगेंगे. कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है. 

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए बुध के साथ उनका नवपंचम संबंध इस राशि के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों को विस्तार के नए मौके मिल सकते हैं. विदेश यात्रा या विदेशी कारोबार से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. लंबे समय से चला आ रहा मानसिक तनाव धीरे-धीरे दूर हो सकता है.

---- समाप्त ----
