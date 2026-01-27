scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Monthly Rashifal February 2026: फरवरी की 5 लकी राशियां, तुला सहित इन राशियों की बढ़ सकती है कमाई

फरवरी 2026 ग्रहों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. इस महीने सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे. जहां पहले से राहु मौजूद है. ग्रहों का यह संयोग पांच राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. फरवरी में इन लकी राशियों को करियर, व्यापार और धन के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ होंगे.

Advertisement
X
फरवरी में पांच राशियों को करियर, कारोबार, धन और स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. (Photo: Pixabay)
फरवरी में पांच राशियों को करियर, कारोबार, धन और स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. (Photo: Pixabay)

साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी शुरू होने वाला है. यह महीना ग्रह और नक्षत्रों की चाल के लिहाज से बड़ा खास रहने वाला है. इस महीने सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल शनि की राशि कुंभ में आने वाले हैं. राहु तो इस राशि में पहले से बैठा ही हुआ है. ग्रहों की ये चाल फरवरी में पांच राशियों के लिए अच्छी मानी जा रही है. ज्योतिष गणना के अनुसार, फरवरी में पांच राशियों को करियर, कारोबार, धन और स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

मेष राशि
मेष राशि वालों की आय बढ़त पर रहेगी.
कमाई के कुछ नए स्रोत भी आपके लिए खुलने वाले हैं.
आमदनी का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में भी योजनाबद्ध तरीके से जाना शुरू होगा.
नौकरी में पदोन्नति के बड़े अवसर मिलेंगे.
आर्थिक दबाव धीरे-धीरे कम होगा.
घर का माहौल खुशनुमान बना रहेगा.

वृषभ राशि
फरवरी में व्यापारियों का मुनाफा बढ़त पर रहेगा.
घर, वाहन या किसी स्थायी संपत्ति का सपना पूरा हो सकता है.
करियर में कुछ अच्छे बदलाव भी आपको मिलने वाले हैं.
कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.
समाज में एक नई और अलग पहचान बनाने में सफल होंगे.
जिन लोगों को लंबे समय से अपयश या बदनामी का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें राहत मिलेगी.
सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महीना ज्यादा शुभ है.

सम्बंधित ख़बरें

Today is Navami tithi avoid auspicious work and visit Hanuman temple
आज नवमी तिथि पर क्या करें क्या न करें?
Auspicious day for Aries and Scorpio, caution for Capricorn
आज इन राशिफल वालों को सावधान रहने की जरूरत
Tips for success and health before exams meetings and shopping
आज का सक्सेस मंत्र क्या है?
Perform hanuman chalisa reading today between six and seven thirty pm to improve career issues
आज भाग्य पहर का शुभ समय और क्या करें?
number wise predictions about wealth health and career
आज का लकी नंबर क्या है?

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों का भाग्य मजबूत होने वाला है.
किस्मत के दम पर आपके कई कार्य बन सकते हैं.
रुके हुए कार्यों में भी गति आने की प्रबल संभावना है.
नया कारोबार शुरू करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है.
जो लोग अपनी दुकान या नई फैक्ट्री शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए शुभ संकेत हैं.
महीने के आखिर में धार्मिक कार्यक्रम या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

Advertisement

तुला राशि
यह महीना आपकी अचानक तरक्की और उन्नति का संकेत दे रहा है.
नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या कोई ऊंचा पद मिल सकता है.
कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा.
आत्मविश्वास बढ़ने से करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे.
रोग-बीमारियों से परेशान लोगों को भी जल्द राहत मिलने वाली है.

धनु राशि
फरवरी आपको सरलता से धन की प्राप्ति होगी.
इनकम के सोर्स भी बढ़ सकते हैं.
पुराने निवेश से अच्छा लाभ संभव है.
भविष्य की योजनाओं पर ध्यान बढ़ेगा.
इस महीने किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से आपको नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है.
नौकरी या कॉम्पीटीटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement