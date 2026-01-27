Monthly Rashifal February 2026: फरवरी की 5 लकी राशियां, तुला सहित इन राशियों की बढ़ सकती है कमाई

साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी शुरू होने वाला है. यह महीना ग्रह और नक्षत्रों की चाल के लिहाज से बड़ा खास रहने वाला है. इस महीने सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल शनि की राशि कुंभ में आने वाले हैं. राहु तो इस राशि में पहले से बैठा ही हुआ है. ग्रहों की ये चाल फरवरी में पांच राशियों के लिए अच्छी मानी जा रही है. ज्योतिष गणना के अनुसार, फरवरी में पांच राशियों को करियर, कारोबार, धन और स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.
मेष राशि
मेष राशि वालों की आय बढ़त पर रहेगी.
कमाई के कुछ नए स्रोत भी आपके लिए खुलने वाले हैं.
आमदनी का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में भी योजनाबद्ध तरीके से जाना शुरू होगा.
नौकरी में पदोन्नति के बड़े अवसर मिलेंगे.
आर्थिक दबाव धीरे-धीरे कम होगा.
घर का माहौल खुशनुमान बना रहेगा.
वृषभ राशि
फरवरी में व्यापारियों का मुनाफा बढ़त पर रहेगा.
घर, वाहन या किसी स्थायी संपत्ति का सपना पूरा हो सकता है.
करियर में कुछ अच्छे बदलाव भी आपको मिलने वाले हैं.
कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.
समाज में एक नई और अलग पहचान बनाने में सफल होंगे.
जिन लोगों को लंबे समय से अपयश या बदनामी का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें राहत मिलेगी.
सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महीना ज्यादा शुभ है.
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों का भाग्य मजबूत होने वाला है.
किस्मत के दम पर आपके कई कार्य बन सकते हैं.
रुके हुए कार्यों में भी गति आने की प्रबल संभावना है.
नया कारोबार शुरू करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है.
जो लोग अपनी दुकान या नई फैक्ट्री शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए शुभ संकेत हैं.
महीने के आखिर में धार्मिक कार्यक्रम या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है.
तुला राशि
यह महीना आपकी अचानक तरक्की और उन्नति का संकेत दे रहा है.
नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या कोई ऊंचा पद मिल सकता है.
कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा.
आत्मविश्वास बढ़ने से करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे.
रोग-बीमारियों से परेशान लोगों को भी जल्द राहत मिलने वाली है.
धनु राशि
फरवरी आपको सरलता से धन की प्राप्ति होगी.
इनकम के सोर्स भी बढ़ सकते हैं.
पुराने निवेश से अच्छा लाभ संभव है.
भविष्य की योजनाओं पर ध्यान बढ़ेगा.
इस महीने किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से आपको नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है.
नौकरी या कॉम्पीटीटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है.