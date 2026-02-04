scorecardresearch
 
Mahashivratri 2026 Rashifal: महाशिवरात्रि से शुरू होंगे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, धनधान्य में होगी वृद्धि

इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 4 राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. इन्हें आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिल सकता है.

महाशिवरात्रि पर बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग रहने वाला है. (Photo: ITG)

Mahashivratri 2026 Rashifal: भगवान शिव को समर्पित फाल्गुन महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है. इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर बुधादित्य,  शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग रहने वाला है. ऐसे में महाशिवरात्रि पर बन रहा ये दुर्लभ संयोग चार राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि महाशिवरात्रि के शुभ पर्व से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं.

मेष राशि
महाशिवरात्रि मेष राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत दे रही है.
आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है.
धन के मामलों लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.
करियर और व्यापार में खूब उन्नति होगी
नई नौकरी की चाह रखने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है.
मान-सम्मान बढ़ेगा.

कन्या राशि
आपको भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामले सफल रहेंगे.
पेशेवर मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना है.
व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है.
यह यात्रा आपके भविष्य की दिशा तय करेगी.
आप किसी ऐसे शख्स के संपर्क में आ सकते हैं, जो करियर में आपको बहुत ऊंचा लेकर जा सकता है.
स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है.

मकर
भगवान शिव के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा.
पैसों को लेकर चल रहा कोई विवाद निपट सकता है.
खर्चों में कमी आने से धन की बचत होगी.
बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा.
इस दौरान आप किसी अच्छी योजना भी निवेश कर सकते हैं.
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से राहत मिलेगी.

कुंभ राशि
करियर-कारोबार में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है.
व्यवसाय में मुनाफा बढ़ने के योग बनेंगे.
नौकरीपेशा जातकों की तकदीर भी संवरने वाली है.
धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी.
रुपया-पैसा आपकी तरफ चुम्बक की तरह खिंचा आएगा.
पढ़ाई-लिखाई करने वालों की एकाग्रता बेहतर होने वाली है.
संतान से सुख की प्राप्ति होगी.

