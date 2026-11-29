Karthigai Deepam: तमिलनाडु के मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार, 28 नवंबर को कार्तिगई महादीपम की ज्योति प्रज्वलित की गई. शाम 5 बजे पहाड़ी पर बने प्राचीन दीपथून स्तंभ पर विशाल दीपक जलाया गया. इस बार यह आयोजन खास रहा, क्योंकि इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. कोर्ट के निर्देश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यह अनुष्ठान पूरा हुआ. इस दौरान सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे और मद्रास हाईकोर्ट के दो पूर्व जजों ने पूरे आयोजन पर नजर रखी. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है कार्तिगई महादीपम, दीपथून पर दीपक जलाने की परंपरा क्यों है और जानिए इसका भगवान शिव से क्या संबंध है.

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क्या होता है कार्तिगई महादीपम?

कार्तिगई महादीपम दक्षिण भारत का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है. तमिलनाडु में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि केरल में यह त्रिकार्तिका के नाम से जाना जाता है. तमिल पंचांग के कार्तिगई महीने में कृत्तिका नक्षत्र और पूर्णिमा के दिन यह पर्व मनाया जाता है. इस खास मौके पर लोग अपने घरों, आंगन और मंदिरों में मिट्टी के दीपक जलाते हैं. वहीं, कुछ मंदिरों में पहाड़ियों की चोटियों पर विशाल अग्नि जलाई जाती है. इसे ही महादीपम कहते हैं. इस पर्व पर जलने वाली ज्योति को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि यह दीपक अंधकार को दूर करने और जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का संदेश देता है.

तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर दीपथून क्यों है खास?

मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ है, जिसे दीपथून कहा जाता है. कार्तिगई महादीपम के मौके पर इसी स्तंभ पर विशाल दीपक जलाने की परंपरा है. श्रद्धालुओं के लिए यह जगह बेहद खास है. उनका मानना है कि यहां दीप जलाना उनकी पुरानी धार्मिक परंपरा और आस्था का हिस्सा है.

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इस साल 28 नवंबर को भी इसी दीपथून पर महादीपम जलाया गया. इसके लिए करीब 30 किलो घी, 50 मीटर लंबी बाती और 5 किलो कपूर का इस्तेमाल किया गया. सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पहाड़ी पर सिर्फ 50 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी थी. पूरे आयोजन के दौरान सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे.

भगवान शिव की अनंत ज्योति से जुड़ी है इसकी पौराणिक कथा

कार्तिगई महादीपम का सीधा संबंध भगवान शिव की अनंत ज्योति से माना जाता है. इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है. कथा के अनुसार, एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है.

तभी भगवान शिव ने उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया. उन्होंने दोनों देवताओं से कहा कि वे इस ज्योति का आदि और अंत खोजकर बताएं. भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर धरती के नीचे गए, वहीं ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ओर निकल पड़े. दोनों ने काफी कोशिश की, लेकिन इस अग्नि स्तंभ का न तो आरंभ मिला और न ही अंत.

मान्यता है कि कार्तिगई महादीपम पर जलाई जाने वाली विशाल ज्योति भगवान शिव के इसी अनंत स्वरूप की याद दिलाती है. यही वजह है कि भक्त इस दीप को शिवजी की दिव्य ज्योति मानकर पूजा करते हैं.

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भगवान मुरुगन और देवी देवयानी से भी है इस पहाड़ी का संबंध

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का संबंध सिर्फ कार्तिगई महादीपम से ही नहीं, बल्कि भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय से भी है. दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन की खूब मान्यता है. पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान मुरुगन ने राक्षस सुरपद्म का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी.

इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अपनी बेटी देवी देवयानी का विवाह भगवान मुरुगन से कर दिया. मान्यता है कि दोनों का विवाह इसी तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर हुआ था. यही वजह है कि यह स्थान भगवान मुरुगन के भक्तों के लिए बेहद खास और पवित्र माना जाता है.

कार्तिगई महादीपम पर दीप जलाने का महत्व

कार्तिगई महादीपम पर दीप जलाने का खास धार्मिक महत्व है. इस दिन दीपक जलाना अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक माना जाता है. इस मौके पर तमिलनाडु में लोग अपने घरों के बाहर मिट्टी के दीपक जलाते हैं और मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं.

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर में भी इस पर्व पर खास आयोजन होता है. यहां पहाड़ी की चोटी पर विशाल महादीपम जलाया जाता है. इसके दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. भक्तों की मान्यता है कि इस ज्योति में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं.

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