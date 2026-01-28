scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी पर करें तुलसी के ये उपाय,भगवान विष्णु की कृपा से बनेंगे सारे बिगड़े काम

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पूजा करना, मंत्रों का जाप करना और दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ, तुलसी की पूजा और दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. मान्यता है कि जया एकादशी पर किए गए इन सरल उपायों से जीवन के अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं और किस्मत का साथ मिलने लगता है.

Advertisement
X
जया एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय. (Photo: Pixabay)
जया एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय. (Photo: Pixabay)

Jaya Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी को आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष फल देने वाली तिथि माना जाता है.इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, इस दिन व्रत भी रखा जाता है. साल 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को किया जाएगा. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं. इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है. मान्यता है कि इस दिन तुलसी से जुड़े उपाय करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं,  जानते हैं तुलसी के ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में.


धन संबंधी परेशानियां होंगी समाप्त

यदि आर्थिक संकट लंबे समय से बना हुआ है, तो जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं. 7 या 11 बार उसकी परिक्रमा करें. मान्यता है कि इस उपाय से धन की रुकावटें दूर होती हैं . आय के नए स्रोत खुलते हैं. साथ ही घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती. 

सम्बंधित ख़बरें

kemdrum yog
बड़ा भयंकर है केमद्रुम योग! अमीर को भी बना देता है फकीर
mangalika dosha
क्या आप मंगली हैं? जानें कब एक मांगलिक जातक पर टूटता है दुखों का पहाड़
premanand maharaj and republic day
गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज हुए भावुक, बोले-'मृत्यु से नहीं डरते सच्चे देशभक्त'
shukraditya yog
फरवरी में बनेंगे शुक्रादित्य समेत 3 खास राजयोग, 3 राशियों की चमक उठेगी किस्मत
Kitchen
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर की किस दिशा में रखें गैस चूल्हा!

आपको जया एकादशी के दिन धनलाभ के लिए खास उपाय को करना चाहिए.आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए एकादशी की रात को 5 कौड़ियां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों में रखें. अगले दिन इन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें. इस उपाय को करने से आर्थिक लाभ मिलेगा.

जीवन में नहीं आएगी पैसों की कमी

धन वृद्धि की इच्छा रखने वाले जातक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें. उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करें. पूजा के दौरान विष्णु मंत्रों का जप करना भी शुभ माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि इस उपाय से जीवनभर आर्थिक स्थिरता बनी रहती है. 

Advertisement

भोग में तुलसी का प्रयोग करें

भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जया एकादशी के दिन उनके भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के बिना श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते. तुलसी अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. 

नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए

घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए जया एकादशी की रात को दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने अखंड दीप जलाएं. उसे रातभर जलने दें. मान्यता है कि इस उपाय से वातावरण की अशुभ ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है.  साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. 

कार्य सफलता के लिए

जया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने और कार्यों में सफलता के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है. मान्यता है कि यदि इस पावन तिथि की रात्रि में श्रद्धापूर्वक इसका जाप किया जाए, तो लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं. इससे श्रीहरि की कृपा मिलती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement