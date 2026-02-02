scorecardresearch
 
Budh Rahu Jadatva Yog 2026: अशुभ जड़त्व योग! राहु-बुध कल से इन 3 राशियों पर करेंगे दोहरी मार

3 फरवरी को बुध मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां 11 अप्रैल तक रहेंगे. बुध कुंभ राशि राहु के साथ मिलकर जड़त्व योग बनाने वाले हैं. ज्योतिष में इसे एक अशुभ योग माना गया है. इस योग के कारण तीन राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

राहु-बुध की युति कुंभ राशि में जड़त्व योग का निर्माण करने वाली है. (Photo: ITG)
Budh Gochar 2026 Rashifal: 3 फरवरी को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है. इस दिन बुध मकर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 11 अप्रैल तक यहीं रहेंगे. इस राशि में राहु पहले से ही बैठा हुआ है. ऐसे में राहु-बुध की युति कुंभ राशि में जड़त्व योग का निर्माण करेगी. ज्योतिष में इसे अशुभ और नकारात्मक योग माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि कुंभ राशि में बुध-राहु का जड़त्व योग बनते ही तीन राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इन राशि वालों को 11 अप्रैल तक संभलकर रहने की सलाह दी गई है.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को भ्रम-भटकाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.
निर्णय लेने में कठिनाई होगी.
जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान देगा
बुध की चाल असहज परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं.
मानसिक और भावनात्मक संतुलन डगमगा सकता है.
किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है.
अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही कोई बड़ा कार्य करें.
बुध के राहु के साथ रहने तक कोई बड़ा निवेश न करें.

सिंह राशि
बुध का यह गोचर सिंह राशि वालों की भी परीक्षा ले सकता है.
इस राशि पर पहले से ही शनि की ढैय्या चल रही है.
आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो सकती है.
धनधान्य की कमी महसूस होगी.
रुके हुए काम तनाव बढ़ा सकते हैं.
नौकरी में विरोध या अधिक दबाव महसूस हो सकता है.
व्यापारी वर्ग के जातक भी अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
आप पर भी भ्रम बहुत हावी रहेगा.
सेहत में लापरवाही भारी पड़ेगी.

मीन राशि
जड़त्व योग मीन राशि वालों पर दोहरी मार का कारण बन सकता है.
इस राशि के जातक पहले ही साढ़ेसाती की मार झेल रहे हैं.
राहु-बुध आपके खर्चों को अचानक बढ़ा सकते हैं.
व्यापार या निवेश से जुड़े निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें
आर्थिक नुकसान की आशंका बहुत अधिक है.
सोच-समझकर कदम बढ़ाना ही आपके लिए बेहतर होगा.
स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां आपको घेर सकती हैं.

