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Guru Gochar 2026: अगले 33 दिनों तक इन 6 राशियों पर बरसेगी देवगुरु बृहस्पति की कृपा! जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की विशेष स्थिति से अगले 33 दिनों का समय कुछ चुनिंदा राशियों के लिए बेहद स्वर्णिम रहने वाला है. इस अवधि में जातकों को धन लाभ, करियर में उन्नति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी.

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गुरु गोचर 2026
गुरु गोचर 2026

Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) को ज्ञान, सौभाग्य, धर्म, विस्तार और धन का मुख्य कारक माना जाता है. जब भी गुरु की चाल या स्थिति में बदलाव होता है, तो इसका गहरा प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. पंचांग के अनुसार, वर्तमान में गुरु चंद्रमा की राशि में विराजमान हैं, जिससे कुछ चुनिंदा राशियों के लिए अगले 33 दिनों का यह समय बेहद खास और स्वर्णिम अवसर लेकर आया है. इस दौरान कई जातकों को धन लाभ, करियर में उन्नति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है. आइए जानते हैं कि गुरु के इस शुभ प्रभाव से किन 6 राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

गुरु गोचर का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, चंद्रमा की राशि में गुरु का संचरण मानसिक शांति, आर्थिक मजबूती और बड़े वैचारिक बदलाव लेकर आता है. इस अवधि में जातकों को अपने रुके हुए कार्यों में गति मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

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वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए अगले 33 दिन आर्थिक दृष्टि से बेहद शानदार रहने वाले हैं. धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे और यदि कहीं पैसा अटका हुआ था, तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है.

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसने वाली है. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है. व्यापार में भी बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है.

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कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि वालों के लिए यह समय करियर और शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. निवेश करने के लिहाज से भी यह अवधि बेहद अनुकूल है, जिससे भविष्य में भारी मुनाफा हो सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में चल रही उथल-पुथल अब शांत होने लगेगी. गुरु की कृपा से आपके अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु ग्रह हैं, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष फलदायी साबित होगा. कारोबार में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए यह 33 दिन का समय किसी वरदान से कम नहीं है. नौकरी और व्यवसाय में लगातार सफलता के योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी और घर-परिवार के लोगों के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा.

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