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Diwali 2026: आज शाम कितने बजे करें लक्ष्मी पूजा? चूक न जाएं शुभ मुहूर्त

Diwali 2026: दिवाली 2026 पर आज शाम लक्ष्मी-गणेश की पूजा कितने बजे करें? जानें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत प्रमुख शहरों का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और चौघड़िया.

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दिवाली पूजा मुहूर्त (Photo: ITG)
दिवाली पूजा मुहूर्त (Photo: ITG)

Diwali 2026: दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ समय का विशेष महत्व है. मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की प्रदोष बेला में विधि-विधान से पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. आज 8 नवंबर, रविवार को दिवाली मनाई जा रही है.  खास बात यह है कि शाम को लक्ष्मी पूजन के लिए 1 घंटा 56 मिनट का विशेष मुहूर्त मिल रहा है.  हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त के समय के अनुसार पूजा के मुहूर्त में अंतर रहेगा. ऐसे में पूजा की तैयारी करने से पहले अपने शहर का सही समय जान लेना जरूरी है. आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल, चौघड़िया और पूजा का सही समय.

दिवाली 2026 लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट से शुरू होकर 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगी.  दिल्ली में मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का मुख्य मुहूर्त शाम 5 बजकर 54 मिनट से रात 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा.  इस दौरान कुल 1 घंटा 56 मिनट का समय मिलेगा. 

- दिवाली: 8 नवंबर 2026, रविवार
- अमावस्या तिथि प्रारंभ: सुबह 11:27 बजे
- अमावस्या तिथि समाप्त: 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे
- लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: शाम 5:54 से रात 7:50 बजे तक
- प्रदोष काल: शाम 5:31 से रात 8:09 बजे तक
- वृषभ काल: शाम 5:54 से रात 7:50 बजे तक

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दिवाली 2026: शहरों के अनुसार लक्ष्मी पूजा का समय
दिवाली पर पूजा का मुहूर्त हर शहर में अलग हो सकता है.  ऐसे में दिल्ली के समय को सभी शहरों के लिए लागू नहीं मानना चाहिए.  प्रमुख शहरों में लक्ष्मी पूजन का शुभ समय इस प्रकार है. 

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शहर    -   पूजा का शुभ समय
नई दिल्ली -   5:54 से 7:50 बजे
नोएडा -   5:54 से 7:49 बजे
गुरुग्राम -    5:55 से 7:51 बजे
चंडीगढ़  -  5:52 से 7:46 बजे
कोलकाता-     5:20 से 7:18 बजे
मुंबई-    6:27 से 8:27 बजे
पुणे-  6:24 से 8:24 बजे
अहमदाबाद-    6:22 से 8:20 बजे
चेन्नई -   6:07 से 8:09 बजे
हैदराबाद-    6:07 से 8:08 बजे
बेंगलुरु-    6:17 से 8:20 बजे

सभी समय संबंधित शहरों के स्थानीय समयानुसार हैं. 


दिवाली पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त
लक्ष्मी पूजन के अलावा दिवाली पर शुभ चौघड़िया का भी महत्व माना जाता है.  दिल्ली के अनुसार शुभ समय इस प्रकार है. 
- सुबह चौघड़िया: 11:27 से दोपहर 12:05 बजे तक
- दोपहर शुभ चौघड़िया: 1:26 से 2:48 बजे तक
- शाम का शुभ-अमृत-चर मुहूर्त: 5:31 से रात 10:27 बजे तक
- रात्रि लाभ चौघड़िया: 9 नवंबर को रात 1:43 से 3:22 बजे तक
- उषाकाल: सुबह 5:00 से 6:39 बजे तक

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