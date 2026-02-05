scorecardresearch
 
Grahan 2026: फरवरी–मार्च में लगेंगे दो ग्रहण, 4 राशियों को मिलेगा पैसा, प्रमोशन और प्रॉफिट

Grahan 2026:साल 2026 में 15 दिनों के भीतर चंद्र और सूर्य ग्रहण लगेंगे. फाल्गुन अमावस्या और होलिका दहन पर पड़ने वाले ये ग्रहण कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर ग्रोथ और भाग्य परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं.

साल 2026 में सूर्य-चंद्र ग्रहण से इन राशियों को होगा नुकसान (Photo: Pixabay)
Chandra Grahan And Surya Grahan 2026: साल 2026 में ग्रहों की चाल कुछ खास संकेत दे रही है. महज 15 दिनों के अंतराल में चंद्र और सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं, जो कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे. पहला ग्रहण 17 फरवरी (फाल्गुन अमावस्या) को और दूसरा 3 मार्च (होलिका दहन) के दिन पड़ेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दुर्लभ संयोग चार राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा. इन जातकों के जीवन में धन, करियर और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत इस दौरान करवट लेने वाली है.

 मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए यह समय रुके हुए सपनों को पूरा करने का है. लंबे समय से जिस काम में अड़चनें आ रही थीं, अब उसमें गति आएगी. पुराना पैसा वापस मिलने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा.  नौकरीपेशा लोगों को पद में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर बड़ी उपलब्धि साबित हो. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

 मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण काल फाइनेंशियल ग्रोथ का दौर लेकर आएगा. सोच-समझकर किया गया निवेश अब शानदार रिटर्न दे सकता है.  व्यापार से जुड़े लोगों को नई और फायदेमंद डील मिलने की पूरी संभावना है. इस दौरान भाग्य आपका पूरा साथ देगा.  कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. किसी अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है.

 तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि का प्रवेश होगा. आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत होती नजर आएगी.  मेहनत का पूरा फल मिलेगा .हर क्षेत्र में सफलता के संकेत मिलेंगे. आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ वाहन या किसी कीमती वस्तु की खरीद का योग बन सकता है. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल और गहरा होगा.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लिए ये दोनों ग्रहण करियर में ऊंची उड़ान भरने का संकेत दे रहे हैं. अटके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा गति पकड़ेंगे. काम के अच्छे परिणाम मिलेंगे. आमदनी में अचानक वृद्धि होने के योग हैं. जो लोग विदेश जाने या विदेशी अवसरों की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सम्मान के साथ धन का आगमन होगा.

---- समाप्त ----
