आज होगी चंद्रमा-राहु की युति, 3 राशियों को होगा बड़ा फायदा

Chandra Gochar 2026: ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव ज्योतिष शास्त्र में खास महत्व रखते हैं. 21 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश करने से राहु के साथ उसकी युति बन रही है. इस संयोग को ज्योतिष में चंद्र-राहु युति कहा जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस ग्रह स्थिति का असर कुछ राशियों के लिए अनुकूल हो सकता है.

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नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है. आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए चंद्रमा और राहु का यह संयोग शुभ माना जा रहा है.



चंद्रमा-राहु की युति कब बन रही है?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 21 अक्टूबर की सुबह चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं. इस राशि में राहु पहले से मौजूद हैं, जिससे दोनों ग्रहों की युति बन रही है. चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है, जबकि राहु को अचानक होने वाले बदलावों और महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर देखा जाता है.

चंद्रमा तेजी से राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह है, इसलिए यह युति लंबे समय तक नहीं रहती. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान अलग-अलग राशियों के जीवन में अलग-अलग तरह के अनुभव हो सकते हैं. किसी भी गोचर का व्यक्तिगत फल जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग माना जाता है.

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1. वृषभ राशि: नौकरी और कारोबार में मिल सकते हैं मौके

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से अनुकूल रहने की संभावना जताई जा रही है. नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने या अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के अवसर बन सकते हैं.

कारोबार करने वालों को भी अपने काम में तेजी लाने के मौके मिल सकते हैं. बिक्री बढ़ाने, नए ग्राहकों से जुड़ने या किसी पुरानी योजना को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं. हालांकि, किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी होगा.

2. मिथुन राशि: अटके काम पूरे होने की उम्मीद

मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा-राहु की युति के दौरान रुके हुए काम आगे बढ़ने की संभावना मानी जा रही है. लंबे समय से किसी काम में परेशानी आ रही है, तो उसे पूरा करने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सकता है.

आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं पर काम करना फायदेमंद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने से किसी उलझन को सुलझाने में मदद मिल सकती है.

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3. वृश्चिक राशि: करियर में आगे बढ़ने के मिल सकते हैं अवसर

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है. नौकरी में आगे बढ़ने, नई जिम्मेदारी मिलने या कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वे नए विकल्पों पर ध्यान दे सकते हैं.

कारोबारियों को भी कामकाज से जुड़े नए संपर्क बनाने और अपनी योजनाओं को बेहतर करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने और बचत पर ध्यान देने से लाभ हो सकता है. सफलता के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा-राहु की युति का क्या है ज्योतिषीय महत्व?

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है. वहीं, राहु को भ्रम, महत्वाकांक्षा और अप्रत्याशित बदलावों से जोड़ा जाता है. जब दोनों एक ही राशि में स्थित होते हैं, तो इसे चंद्र-राहु युति कहा जाता है. कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में इस संयोग को ग्रहण योग भी कहा जाता है.

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