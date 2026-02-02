scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Gochar 2026 Rashifal: बुध का कुंभ राशि में गोचर, कल से इन 3 राशियों को नौकरी-व्यवसाय में होगा लाभ

3 फरवरी को बुध मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. फिर 11 अप्रैल तक वहीं रहेंगे. इस दौरान मंगल, शुक्र, सूर्य और राहु के साथ भी बुध की युति होगी. बुध के इस गोचर को तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है.

Advertisement
X
3 फरवरी को बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करने से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: ITG)
3 फरवरी को बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करने से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: ITG)

Budh Gochar 2026 Rashifal: ग्रहों के राजकुमार बुध 3 फरवरी को मकर से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. बुध इस राशि में 11 अप्रैल तक रहेंगे. बुध इस राशि में रहते हुए मंगल, शुक्र, सूर्य और राहु के साथ युति भी करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि कुंभ राशि में बुध का प्रवेश तीन राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है. ज्योतिष में बुध को बुद्ध, वाणी, तर्क और व्यापार का कारक माना जाता है. ऐसे में बुध जब शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में आएंगे तो कुछ जातकों को राहत मिल सकती है.

मेष राशि
आर्थिक मोर्चे पर लाभ की प्रबल संभावना बनेगी.
आमदनी में बढ़ोतरी होगी
पुराने निवेश से लाभ अर्जित करने में आसानी होगी.
जो निवेश अब तक घाटा दे रहा था, वो लाभ में बदलने वाला है.
पेशेवर जीवन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं
उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.
घर-परिवार के सहयोग से रुके कार्यों में गति आएगी
गृहस्थ वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.
संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है.

वृश्चिक राशि
सुख-साधनों में इजाफा हो सकता है
नया घर, मकान वाहन, या जमीन से संबंधित लाभ होगा.
बड़े निर्णय लेने में आसानी होगी.
अपनी तार्किक शक्ति से लोगों को हैरान करेंगे.
नौकरी-व्यवसाय में प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा.
पारिवारिक रिश्तों में बेहतर संतुलन स्थापित करेंगे.
धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी.
यात्राएं आरामदायक रहने वाली हैं.

सम्बंधित ख़बरें

jadatva yog 2026
अशुभ जड़त्व योग! राहु-बुध कल से इन 3 राशियों पर करेंगे दोहरी मार
budh gochar rashifal
3 फरवरी 2026 से बदलेगी किस्मत! कुंभ राशि में होगा बुध गोचर, जानें असर
budh gochar 2026 rashifal
फरवरी में 3 बार बदलेगी बुध की चाल, इन 3 राशियों को होगा बंपर फायदा
budh gochar rashifal 2026
शनि की राशि कुंभ में एक्टिव होंगे बुध! होली तक इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बारिश
Shani Budh 2026 Dashank Yog
बुध-शनि का दशांक योग, फरवरी में इन 3 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई

मकर राशि
करियर-कारोबार में जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है.
अचानक धन की प्राप्ति से मन अच्छा महसूस करेगा
वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी.
खर्चे कम होने से बड़ी राहत मिल सकती है.
कमाई के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकते हैं.
कला, संवाद के मामले में दूसरों को चौंकाएंगे.
आपकी कोई छिपी हुई प्रतिभा लोगों के सामने आ सकते हैं.
इस अवधि में लोग आपसे बहुत जल्दी आकर्षित हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement