Budh Gochar 2026 Rashifal: बुध का कुंभ राशि में गोचर, कल से इन 3 राशियों को नौकरी-व्यवसाय में होगा लाभ

Budh Gochar 2026 Rashifal: ग्रहों के राजकुमार बुध 3 फरवरी को मकर से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. बुध इस राशि में 11 अप्रैल तक रहेंगे. बुध इस राशि में रहते हुए मंगल, शुक्र, सूर्य और राहु के साथ युति भी करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि कुंभ राशि में बुध का प्रवेश तीन राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है. ज्योतिष में बुध को बुद्ध, वाणी, तर्क और व्यापार का कारक माना जाता है. ऐसे में बुध जब शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में आएंगे तो कुछ जातकों को राहत मिल सकती है.

मेष राशि

आर्थिक मोर्चे पर लाभ की प्रबल संभावना बनेगी.

आमदनी में बढ़ोतरी होगी

पुराने निवेश से लाभ अर्जित करने में आसानी होगी.

जो निवेश अब तक घाटा दे रहा था, वो लाभ में बदलने वाला है.

पेशेवर जीवन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं

उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.

घर-परिवार के सहयोग से रुके कार्यों में गति आएगी

गृहस्थ वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है.

वृश्चिक राशि

सुख-साधनों में इजाफा हो सकता है

नया घर, मकान वाहन, या जमीन से संबंधित लाभ होगा.

बड़े निर्णय लेने में आसानी होगी.

अपनी तार्किक शक्ति से लोगों को हैरान करेंगे.

नौकरी-व्यवसाय में प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा.

पारिवारिक रिश्तों में बेहतर संतुलन स्थापित करेंगे.

धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी.

यात्राएं आरामदायक रहने वाली हैं.

मकर राशि

करियर-कारोबार में जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है.

अचानक धन की प्राप्ति से मन अच्छा महसूस करेगा

वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी.

खर्चे कम होने से बड़ी राहत मिल सकती है.

कमाई के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकते हैं.

कला, संवाद के मामले में दूसरों को चौंकाएंगे.

आपकी कोई छिपी हुई प्रतिभा लोगों के सामने आ सकते हैं.

इस अवधि में लोग आपसे बहुत जल्दी आकर्षित हो सकते हैं.

