Vastu Tips Navratri: नवरात्र से पहले घर से हटा दें 5 अशुभ चीजें, वरना रूठ सकती हैं माता रानी!

नवरात्र का पावन त्योहार आने वाला है. ऐसे में हर कोई अपने घर की साफ-सफाई में जुट जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल घर की धूल-मिट्टी साफ करना ही काफी नहीं है? वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में रखी कुछ टूटी-फूटी और बेकार चीजें नकारात्मक ऊर्जा (बुरी ऊर्जा) को बढ़ावा देती हैं. इससे मां दुर्गा और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं. अगर आप चाहते हैं कि नवरात्र में माता आपके घर में आएं और खूब तरक्की हो, तो इन 5 चीजों को तुरंत घर से बाहर कर दें.

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घर से तुरंत हटाएं ये 5 चीजें:

1. सूखी तुलसी और कांटेदार पौधे

तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है. अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है, तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि सूखा पौधा घर में गरीबी और उदासी लाता है. इसके अलावा, घर के अंदर कांटेदार पौधे (जैसे कैक्टस) भी नहीं रखने चाहिए.

क्या करें: सूखे पौधे को मिट्टी में दबा दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें. इसकी जगह नया और हरा-भरा तुलसी या मनी प्लांट का पौधा लगाएं.

2. टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें

पूजा घर में कभी भी देवी-देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए. इससे घर में वास्तु दोष लगता है.

क्या करें: अगर मूर्ति मिट्टी की है, तो उसे पानी में बहा दें. अगर किसी और धातु की है, तो उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं.

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3. टूटी या पुरानी झाड़ू

झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से होता है. घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी झाड़ू रखने से तंगी आ सकती है.

क्या करें: नवरात्र शुरू होने से पहले पुरानी झाड़ू फेंक दें और नई झाड़ू खरीद लें.

4. एक्सपायर्ड दवाइयां और टूटे बर्तन

घर में एक्सपायर्ड दवाइयां, पुराने कागज, चटके हुए बर्तन या टूटा हुआ कांच बिल्कुल न रखें. इन चीजों से घर में बीमारी और मानसिक तनाव बढ़ता है.

क्या करें: इन सारी बेकार और टूटी-फूटी चीजों को तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंक दें.

5. बंद घड़ियां और खराब सामान

घर में बंद पड़ी घड़ी इस बात का संकेत है कि आपका अच्छा समय रुक गया है. इससे घर के लोगों में आलस बढ़ता है. साथ ही, खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान भी घर की तरक्की रोकते हैं.

क्या करें: बंद घड़ी को तुरंत ठीक करवाएं या बैटरी बदलें. खराब पड़े कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी घर से हटा दें.

नवरात्र के पहले दिन जरूर करें ये काम:

मुख्य द्वार को सजाएं: नवरात्र के पहले दिन घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें.

स्वास्तिक बनाएं: मुख्य द्वार पर हल्दी और पानी से स्वास्तिक का चिह्न बनाएं.

तोरण लगाएं: माता के स्वागत के लिए आम या अशोक के पत्तों की माला (तोरण) मुख्य दरवाजे पर जरूर बांधें. इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है.

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