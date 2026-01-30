scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 जनवरी 2026: आज 30 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 30 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 30 जनवरी 2026

पंचांग- 30 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- ज्येष्ठ

अमांत- वैशाख

तिथि

द्वादशी - 11:09 ए एम तक
त्रयोदशी

नक्षत्र

आर्द्रा - 03:27 ए एम, जनवरी 31 तक

पुनर्वसु

 

योग

इन्द्र - 08:27 पी एम तक

वैधृति

 

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 07:10 ए एम

सूर्यास्त- 05:58 पी एम

चन्द्रोदय- 03:06 पी एम

चन्द्रास्त- 04:55 ए एम, जनवरी 30

 

अशुभ काल

राहुकाल- 01:55 पी एम से 03:16 पी एम

यमगण्ड- 12:26 PM से 02:06 PM

गुलिक- 03:46 PM से 05:25 PM

 

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:56 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:25 ए एम से 06:18 ए एम

---- समाप्त ----
