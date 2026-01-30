Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 जनवरी 2026: आज 30 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 30 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
द्वादशी - 11:09 ए एम तक
त्रयोदशी
नक्षत्र
आर्द्रा - 03:27 ए एम, जनवरी 31 तक
पुनर्वसु
योग
इन्द्र - 08:27 पी एम तक
वैधृति
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:10 ए एम
सूर्यास्त- 05:58 पी एम
चन्द्रोदय- 03:06 पी एम
चन्द्रास्त- 04:55 ए एम, जनवरी 30
अशुभ काल
राहुकाल- 01:55 पी एम से 03:16 पी एम
यमगण्ड- 12:26 PM से 02:06 PM
गुलिक- 03:46 PM से 05:25 PM
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:56 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:25 ए एम से 06:18 ए एम