Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 जनवरी 2026: आज 29 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 29 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

29 जनवरी 2026 का पंचांग

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- माघ

तिथि
शुक्ल पक्ष एकादशी- जनवरी 28 04:36 PM- जनवरी 29 01:55 PM
शुक्ल पक्ष द्वादशी- जनवरी 29 01:55 PM- जनवरी 30 11:09 AM

नक्षत्र
रोहिणी- जनवरी 28 09:26 AM- जनवरी 29 07:31 AM
म्रृगशीर्षा- जनवरी 29 07:31 AM- जनवरी 30 05:29 AM
आद्रा- जनवरी 30 05:29 AM- जनवरी 31 03:27 AM

योग
इन्द्र- जनवरी 28 11:53 PM- जनवरी 29 08:27 PM
वैधृति- जनवरी 29 08:27 PM- जनवरी 30 04:58 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:11 AM
सूर्यास्त- 6:07 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 29 2:22 PM
चन्द्रास्त- जनवरी 30 4:44 AM

अशुभ काल
राहू- 2:01 PM- 3:23 PM
यम गण्ड- 7:11 AM- 8:33 AM
कुलिक- 9:55 AM- 11:17 AM
दुर्मुहूर्त- 10:50 AM- 11:34 AM, 03:13 PM- 03:56 PM
वर्ज्यम्- 12:38 PM- 02:06 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:01 PM
अमृत काल- 09:25 PM- 10:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:35 AM- 06:23 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 28 09:26 AM- जनवरी 29 07:11 AM

---- समाप्त ----
