Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 जनवरी 2026: आज 29 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

29 जनवरी 2026 का पंचांग

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- माघ

तिथि

शुक्ल पक्ष एकादशी- जनवरी 28 04:36 PM- जनवरी 29 01:55 PM

शुक्ल पक्ष द्वादशी- जनवरी 29 01:55 PM- जनवरी 30 11:09 AM

नक्षत्र

रोहिणी- जनवरी 28 09:26 AM- जनवरी 29 07:31 AM

म्रृगशीर्षा- जनवरी 29 07:31 AM- जनवरी 30 05:29 AM

आद्रा- जनवरी 30 05:29 AM- जनवरी 31 03:27 AM

योग

इन्द्र- जनवरी 28 11:53 PM- जनवरी 29 08:27 PM

वैधृति- जनवरी 29 08:27 PM- जनवरी 30 04:58 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:11 AM

सूर्यास्त- 6:07 PM

चन्द्रोदय- जनवरी 29 2:22 PM

चन्द्रास्त- जनवरी 30 4:44 AM

अशुभ काल

राहू- 2:01 PM- 3:23 PM

यम गण्ड- 7:11 AM- 8:33 AM

कुलिक- 9:55 AM- 11:17 AM

दुर्मुहूर्त- 10:50 AM- 11:34 AM, 03:13 PM- 03:56 PM

वर्ज्यम्- 12:38 PM- 02:06 PM

Advertisement

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:01 PM

अमृत काल- 09:25 PM- 10:53 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:35 AM- 06:23 AM

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 28 09:26 AM- जनवरी 29 07:11 AM

---- समाप्त ----