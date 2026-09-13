scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 13 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सहकार का भाव बनाए रहेंगे, पेशेवर गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 September 2026, Scorpio Horoscope Today: संबंधियों में मेलजोल बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ताएं सुखकर रहेंगी. अपनों का समर्थन पाएंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. संपर्क संवाद को संवारेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

कारोबारी लाभ पर फोकस बढ़ेगा. व्यावसायिक प्रबंधन में असरदार रहेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. अधिकारियों समर्थन हासिल करेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सभी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. सहकारिता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधी पीछे हटेंगे. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. विविध मामले अनुकूल रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. संबंध मजबूत होंगे.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा में बढ़त बनी रहेगी. सहकार का भाव बनाए रहेंगे. पेशेवर गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पदोन्नति संभव हैं.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में तेजी रहेगी. सभी मामलों में राहत पाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक लोगों से भेंट होगी. बड़ा करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

mangal gochar 2026
कर्क राशि में मंगल का गोचर! इन 6 राशियों की बदलेगी किस्मत
सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन
वृश्चिक राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे
वृश्चिक राशिवालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, अचानक प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, जानें जरूरी टिप
संकल्पों को बल मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

प्रेम मैत्री- सपरिवार सुख से रहेंगे. संबंधियों में मेलजोल बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ताएं सुखकर रहेंगी. अपनों का समर्थन पाएंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. संपर्क संवाद को संवारेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष सबल रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार लेगी. मनोबल में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. साधना बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 13 सितंबर 2026 धनु राशिफल: कारोबार की स्थिति मजबूत होगी, कार्यों में संवार बढ़ेगी |
    आज 13 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सहकार का भाव बनाए रहेंगे, पेशेवर गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी |
    आज 13 सितंबर 2026 तुला राशिफल: आय उम्मीद से अच्छी रहेगी, सभी का साथ समर्थन हासिल होगा |
    आज 13 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: भूल-चूक बढ़ाने से बचें, खर्च में सजग रहें |
    एक क्लिक में पढ़ें 13 सितंबर 2026, रविवार की अहम खबरें |
    आज 13 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: लेन-देन में सतर्कता बनाए रहेंगे, निर्णय लेने में सहज रहेंगे |
    आज 13 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: पेशेवर मामलों में गति आएगी, वरिष्ठों से सकारात्मक भेंट होगी |
    हॉकी इंडिया का DG आरके श्रीवास्तव पर बड़ा एक्शन, छीने सभी अधिकार; 8 आरोपों पर नोटिस |
    आज 13 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी |
    आज 13 सितंबर 2026 वृष राशिफल: सौदेबाजी में जल्दी न करें, अनुबंधों में पहल से बचेंगे
    Advertisement