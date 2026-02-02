scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए फूट-फूटकर रो पड़े साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरम नाथ

साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के पांच दिन बाद भी रहस्य बरकरार है. परेऊ गांव में समाधि पूजन के दौरान संतों ने निष्पक्ष जांच की मांग की. पिता वीरम नाथ भावुक होकर रो पड़े और इसे बड़ा षड्यंत्र बताया. मोबाइल पासवर्ड और सोशल मीडिया आरोपों को उन्होंने खारिज किया.

Advertisement
X
प्रेम बाईसा की समाधि पर संतों का पूजन (Photo: ITG)
प्रेम बाईसा की समाधि पर संतों का पूजन (Photo: ITG)

जोधपुर की कथावाचक और साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में पांच दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस खुलासा नहीं हो सका है. सोमवार को बाड़मेर जिले के परेऊ गांव स्थित शिव शक्ति धाम में साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि का पूजन किया गया. इस दौरान राजस्थान के अलग अलग इलाकों से पहुंचे साधु संतों और उनके अनुयायियों ने पगड़ी रस्म अदा की और समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

समाधि पूजन के दौरान संत महात्माओं ने ईश्वर से साध्वी प्रेम बाईसा की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. संतों ने कहा कि साध्वी सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं बल्कि सनातन धर्म की बेटी थी. उन्होंने अपने प्रवचनों के जरिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में सनातन धर्म का प्रचार किया. संतों ने भरोसा जताया कि शासन और प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगा.

समाधि पूजन के बीच पिता का दर्द

सम्बंधित ख़बरें

Investigation deepens into sadvi prem baisa's death in Rajasthan
राजस्थान में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य गहराया
Investigation into the mysterious death of sadhvi prem baisa in Rajasthan
साध्वी प्रेम बाईसा केस: पिता का पासवर्ड देने से इनकार, फोन में है राज?
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच जारी. (File Photo: ITG)
साध्वी प्रेम बाईसा का रहस्य गहराया... पासवर्ड बताने से पिता का इनकार, क्या फोन में छिपा राज?
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर उठ रहे सवाल. (File Photo: ITG)
साध्वी प्रेम बाईसा को एक नहीं, कई इंजेक्शन दिए... मौत के पीछे क्या है कहानी?
Sadhvi Prem Baisa Death Mystery
इंजेक्शन या जहर? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य गहराया, इन 3 रिपोर्ट से उठ जाएगा पर्दा

चौहटन के डूंगरपुरी मठ के मठाधीश ने बताया कि साध्वी की मौत के बाद उनके पिता वीरम नाथ ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था. तीन दिन तक उन्होंने पानी तक नहीं पिया. सोमवार को संतों के निवेदन पर पहले उन्हें दूध पिलाया गया और फिर भोजन कराया गया. नाथ संप्रदाय के जगदीश पुरी महाराज ने बताया कि संप्रदाय की परंपरा के अनुसार समाधि पूजन और पगड़ी रस्म अदा की गई. साधु संतों और भक्तों ने एक स्वर में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

Advertisement

इस दौरान आज तक से बातचीत करते हुए साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरम नाथ भावुक हो गए और फूट फूटकर रो पड़े. उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उन्हें इस बात का दुख है कि वे अभी तक अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पाए. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेम बाईसा काफी परेशान थी और उस पूरे षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए.

भावुक गले मिलने को गलत रंग दिया गया

मोबाइल पासवर्ड को लेकर चल रही चर्चाओं पर वीरम नाथ ने कहा कि मीडिया में जो बातें चल रही हैं वह गलत हैं. उन्होंने अपने मोबाइल और प्रेम बाईसा के एक मोबाइल का पासवर्ड पुलिस को दे दिया है. प्रेम बाईसा का एक और मोबाइल था जिसका पासवर्ड उन्हें पता नहीं है.

सोशल मीडिया पर पिता पुत्री के रिश्ते को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि कुछ लोग समाज के लिए गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं. तथाकथित वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि वह एक भावुक क्षण था जब पिता और बेटी गले मिले थे. उसमें कुछ भी गलत नहीं था लेकिन उसी बात को गलत तरीके से प्रचारित किया गया जिससे प्रेम बाईसा को गहरा मानसिक तनाव हुआ.

बेटी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे पिता प्रेम बाईसा

Advertisement

वीरम नाथ ने कहा कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. इंजेक्शन समेत कई पहलुओं की जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में रहते समय प्रेम बाईसा के शरीर के कुछ हिस्से नीले पड़ गए थे जो कई सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने एक बार फिर मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सामने आए.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement