VIDEO: तेज रफ्तार का कहर, 5 गाड़ियों को टक्कर मार मॉल की दीवार में घुसी SUV

जयपुर के टोंक रोड स्थित किसान मार्ग पर तेज रफ्तार लग्जरी कार बेकाबू होकर पांच वाहनों को टक्कर मारते हुए मॉल की दीवार से जा टकराई. हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में ओवर-स्पीड हादसे की वजह मानी जा रही है. कार और चालक को राउंडअप कर जांच की जा रही है.

हादसे में कई लोग हुए घायल (Photo: Screengrab)
राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर गुरुवार दोपहर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब टोंक रोड स्थित किसान मार्ग पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार अचानक बेकाबू हो गई और देखते ही देखते पांच वाहनों को टक्कर मारते हुए मॉल की दीवार से जा टकराई. इस भीषण हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे बजाज नगर की ओर से सांगानेर की तरफ जा रही सफारी कार रेड लाइट के पास तेज गति में थी. जैसे ही कार किसान मार्ग पर पहुंची, चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन अनियंत्रित हो गया. बेकाबू कार ने पहले मॉल के बाहर खड़ी दो कारों को टक्कर मारी और फिर तीन बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया. तेज टक्कर के बाद कार महिमा मैग्नस मॉल की रेलिंग और दीवार से जा भिड़ी, जहां जाकर उसकी रफ्तार थमी.

बेकाबू लग्जरी कार से तीन लोग घायल

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जोरदार टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए. गुस्साए लोगों ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई. कुछ लोगों ने चालक के साथ मारपीट की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया और भीड़ को शांत कराया.

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू कराया. हादसे में घायल तीन लोगों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हादसे की मुख्य वजह ओवर-स्पीड सामने आई है. आशंका जताई जा रही है कि चालक ने किसी वाहन को बचाने का प्रयास किया, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित हो गई. हादसे में शामिल कार बापू नगर निवासी राजेश खंडेलवाल के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है.

पुलिस ने कार और चालक दोनों को राउंडअप कर थाने भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के क्रम को समझने का प्रयास किया जा रहा है. यह हादसा एक बार फिर शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों की गंभीर याद दिलाता है.
 

