UGC के नियमों के खिलाफ जयपुर में प्रोटेस्ट... पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की

जयपुर में UGC के नियमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे.

X
जयपुर में यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रोटेस्ट (Photo: ITG)
राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के एक फैसले के खिलाफ़ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ. सर्व समाज के बैनर तले बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और फैसले को वापस लेने की मांग की.

प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च करने का ऐलान किया, जिससे प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई. जैसे ही प्रदर्शनकारी शहीद स्मारक इलाके से आगे बढ़ने लगे, जयपुर पुलिस हरकत में आ गई.

पुलिस ने पहले ही शहीद स्मारक पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी थी और भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए थे.

प्रोटेस्ट करने वालों का क्या कहना है?

जब प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो तनाव बढ़ गया. इसके बाद, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हुई. प्रदर्शनकारी नारे लगाते रहे और अपनी इस मांग पर अड़े रहे कि UGC अपना फैसला वापस ले. जैसे ही हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ा, पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाए. हालांकि, बाद में स्थिति कंट्रोल में आ गई.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि UGC का फैसला छात्रों, शिक्षकों और पूरे समाज के हितों के खिलाफ है. उन्होंने सर्व समाज के बैनर तले धरना दिया और इस मामले में सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की.

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर UGC का फैसला वापस नहीं लिया गया, तो वे आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और तेज़ करेंगे.

यह भी पढ़ें: UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर क्या बोले एक्सपर्ट्स? देखें

नए UGC रेगुलेशन में क्या हैं?

UGC द्वारा नोटिफाई किए गए नए रेगुलेशन के तहत सभी हायर एजुकेशन संस्थानों को भेदभाव की शिकायतों को देखने और समानता को बढ़ावा देने के लिए 'इक्विटी कमेटियां' बनाने का आदेश दिया गया है. इस फ्रेमवर्क में यह भी ज़रूरी है कि इन कमेटियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्यों के साथ-साथ महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति (PwD) भी शामिल हों.

नए रेगुलेशन का यह सेट UGC (हायर एजुकेशनल संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन, 2012 की जगह लेता है, जो ज़्यादातर सलाह देने वाला था.

यह भी पढ़ें: 'ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद…', UGC के नए नियमों पर स्टे लगने के बाद क्या बोल रहे JNU स्टूडेंट?

आलोचकों का तर्क है कि नियमों में साफ तौर से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी है, परिभाषाएं अस्पष्ट हो सकती हैं और उचित प्रक्रिया के बिना सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

विरोधियों ने यह भी बताया है कि नया फ्रेमवर्क OBC समुदायों के सदस्यों को भी संभावित पीड़ित के रूप में शामिल करता है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़ देता है.

---- समाप्त ----
