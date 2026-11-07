scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान में जर्मन टूरिस्ट का मोबाइल छीनकर भागा युवक, CCTV में कैद वारदात

राजस्थान के मंडावा में जर्मनी से आए 20 सदस्यीय पर्यटक दल के एक सदस्य का मोबाइल युवक छीनकर भागने लगा. विदेशी पर्यटक ने उसका पीछा किया तो स्थानीय लोगों ने भी दौड़कर आरोपी को पकड़ लिया. पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई. घटना ने विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और लपकों की मनमानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Advertisement
X
लोगों ने आरोपी को दबोचा.(Photo: Screengrab)
लोगों ने आरोपी को दबोचा.(Photo: Screengrab)

राजस्थान के झुंझुनू जिले की पर्यटन नगरी मंडावा में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. यहां जर्मनी से आए एक पर्यटक का मोबाइल फोन एक युवक छीनकर फरार होने लगा. पर्यटक ने हिम्मत दिखाते हुए उसका पीछा किया. शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग भी आरोपी के पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया. इसके बाद मोबाइल वापस लेकर पर्यटक को सौंप दिया गया. पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

जानकारी के मुताबिक, जर्मनी के करीब 20 सदस्यों का एक पर्यटक दल मंडावा घूमने आया हुआ था. सभी लोग यहां की ऐतिहासिक हवेलियां और दूसरे पर्यटन स्थल देखने पहुंचे थे. इसी दौरान एक युवक ने दल में शामिल जर्मन पर्यटक के हाथ से मोबाइल छीन लिया और भागने लगा. अचानक हुई इस घटना से विदेशी मेहमान घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी के पीछे दौड़ पड़ा.

यह भी पढ़ें: राजस्थान घूमने आई रोमानियाई महिला टूरिस्ट की हार्टअटैक से मौत! होटल में बिगड़ी थी तबीयत

सम्बंधित ख़बरें

30 सदस्यीय ग्रुप के साथ पहुंची थी भारत.(Photo: Screengrab)
राजस्थान घूमने आई विदेशी महिला की हार्टअटैक से मौत! सांस लेने में थी तकलीफ
8 laborers die of electrocution during road work in Rajasthan's Jhunjhunu.
राजस्थान के झुंझुनू में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत
Rajasthan jhunjhunu
झुंझुनू: 8 मजदूरों की मौत, बिजली लाइन से टच हो गई थी मशीन
Rajasthan sarpanch candidates Bhabhi promise to find brides for bachelors
'कुंवारों की कराऊंगी शादी...', महिला सरपंच प्रत्याशी का अनोखा वादा- VIDEO
Rajasthan Sarpanch Candidate Anita Saini Vows to Help Unmarried Youths Get Brides, Video Goes Viral
पहले कुंवारों की शादी, सरपंच बनने से पहले अनीता सैनी का बड़ा वादा, Video

पर्यटक को पीछा करते देख आसपास मौजूद लोगों ने भी मदद की और युवक को पकड़ लिया. इसके बाद छीना गया मोबाइल बरामद कर जर्मन पर्यटक को लौटा दिया गया. फोन वापस मिलने पर विदेशी मेहमान ने राहत की सांस ली. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Advertisement

CCTV में कैद हुई मोबाइल छीनकर भागने की वारदात

मोबाइल छीनने और युवक के भागने की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में युवक पर्यटक का फोन छीनकर भागता दिखाई दे रहा है. वहीं, घटना के बाद पर्यटक और स्थानीय लोगों के पीछा करने की जानकारी भी सामने आई है.

मंडावा अपनी ऐतिहासिक हवेलियों और पर्यटन के लिए दुनियाभर में पहचान रखता है. यहां बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी घूमने पहुंचते हैं. ऐसे में पर्यटक के साथ हुई इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके साथ ही विदेशी मेहमानों को परेशान करने वाले लपकों की गतिविधियां भी चर्चा में आ गई हैं.

पर्यटकों के पीछे घूमते हैं लपके, खरीदारी के लिए बनाते हैं दबाव

मंडावा में विदेशी पर्यटकों के पीछे घूमने वाले कुछ लोगों की गतिविधियां भी परेशानी का कारण बनी हुई हैं. पर्यटक जैसे ही ऐतिहासिक हवेलियों और दूसरे पर्यटन स्थलों पर पहुंचते हैं, कुछ लोग उनके पीछे लग जाते हैं. इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनके पास गाइड के तौर पर काम करने का लाइसेंस नहीं है.

ये लोग रास्ते में विदेशी मेहमानों को रोकते हैं और अपना सामान बेचने के साथ खरीदारी करने के लिए दबाव बनाते हैं. इससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. मोबाइल छीनने की घटना के बाद ऐसे लोगों की मनमानी पर भी सवाल उठ रहे हैं.

Advertisement

दो टूरिस्ट हेल्प फोर्स कर्मचारी तैनात, फिर भी नहीं लग रही लगाम

विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए सरकार की ओर से मंडावा में टूरिस्ट हेल्प फोर्स के दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके बावजूद पर्यटकों को परेशान करने वाले लोगों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है. ऐसे में पर्यटन नगरी की छवि और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है.

टूरिस्ट हेल्प फोर्स के हरिसिंह ने बताया कि बिना लाइसेंस वाले गाइड या अन्य व्यक्ति पर्यटकों के साथ घूमते हुए मिलते हैं तो उनकी पहचान की जाती है और फोटो ली जाती है. इसके बाद संबंधित लोगों की जानकारी पुलिस थाने में भेजी जाती है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके.

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने का अधिकार टूरिस्ट हेल्प फोर्स के पास नहीं है. उनकी भूमिका संदिग्ध लोगों की पहचान कर पुलिस को सूचना देने तक सीमित है. ऐसे में अब सवाल है कि मंडावा में विदेशी पर्यटकों को परेशान करने वाले लोगों पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राजस्थान घूमने आई रोमानियाई महिला टूरिस्ट की हार्टअटैक से मौत! होटल में बिगड़ी थी तबीयत |
    आलिया-रणबीर ने धूमधाम से मनाया बेटी राहा का चौथा जन्मदिन |
    अयोध्या में 56 घाटों पर जले 36 लाख से अधिक दीये, अलौकिक रोशनी से जगमगाई रामनगरी |
    तकिया दबकर हो गया है पिचका और टेढ़ा? फेंकने से पहले अपनाएं ये 3 आसान तरीके, फिर से हो जाएगा फूला हुआ |
    हरक सिंह रावत पर महिला ने फिर लगाए रेप के आरोप, बोलीं- बेटे को पिता का नाम दिलाकर रहूंगी, इंसाफ तक देहरादून नहीं छोड़ूंगी |
    Dipika Chikhlia on Sita Action Scenes in Ramayana: 'मुझे ऐसा सीन याद नहीं', रामायण में साई पल्लवी के एक्शन पर बोलीं दीपिका चिखलिया, दिया रिएक्शन! |
    अयोध्या दीपोत्सव में 30 लाख दीयों और 2100 ड्रोन से बना अद्भुत रिकॉर्ड, देखें अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय |
    Exclusive: 'नाबालिग थी तभी दिल दे बैठी...', मनीष कश्यप संग अपनी लव स्टोरी पर अनुष्का शर्मा ने खोले राज |
    MLA रेस्ट हाउस में कांड! कांग्रेस विधायक के कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवती, विधानसभा सचिव को दी शिकायत |
    क्या एक्टिंग छोड़ने वाले हैं रणबीर कपूर? एक्टर के बयान से फैंस हैरान
    Advertisement