धौलपुर: मामी से इश्क, शराब में मिलाया कीटनाशक, भांजे ने किया मामा का कत्ल, 11 महीने बाद खुला राज

राजस्थान के धौलपुर से हत्या का एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. जहां अवैध संबंध के चलते महिला ने अपने भांजे के साथ मिलकर पति को मरवा दिया. पुलिस ने इस घटना का खुलासा 11 महीने की जांच के बाद किया. पुलिस ने बताया इस हत्या को अंजाम अवैध संबंधों के चलते दिया गया. फिर महिला ने अपने भांजे के साथ भागकर शादी कर ली.

यह मामला जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसाख गांव का है. 15 फरवरी 2025 को 45 वर्षीय शंकर सिंह लोधा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. उस समय माना गया कि शंकर सिंह की मौत अधिक शराब पीने से हुई है. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की थी.

अवैध संबंध बना खौफनाक साजिश की वजह

मृतक के बड़े भाई राजेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार 15 फरवरी की शाम करीब 5 बजे शंकर सिंह अपने भांजे हरेंद्र सिंह के साथ खेत पर गया था. शाम करीब साढ़े सात बजे हरेंद्र सिंह घर लौट आया, लेकिन शंकर सिंह वापस नहीं आया. अगले दिन सुबह खेत में शंकर सिंह का शव मिला. शव के पास शराब की बोतल भी पड़ी थी. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया था.

करीब 11 महीने बाद विसरा रिपोर्ट आने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ. जांच में सामने आया कि शंकर सिंह की पत्नी रूबी और उसका सगा भांजा हरेंद्र सिंह के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों लंबे समय तक मोबाइल पर बात करते थे. परिवार और शंकर सिंह को इस संबंध की जानकारी हो गई थी. इसके बाद शंकर सिंह ने दोनों पर रोक लगा दी थी.

शराब में मिलाया गया था कीटनाश

पुलिस जांच में सामने आया कि इसी रंजिश में पत्नी रूबी और भांजे हरेंद्र ने शंकर सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. 15 फरवरी 2025 को हरेंद्र सिंह अपने मामा शंकर सिंह को खेत पर ले गया. वहां शराब में कीटनाशक दवा मिलाकर उसे पिला दी गई, जिससे शंकर सिंह की मौत हो गई. बाद में गांव में यह बात फैला दी गई कि मौत अधिक शराब पीने से हुई है.

शंकर सिंह की मौत के बाद आरोपी पत्नी रूबी अपने भांजे हरेंद्र के साथ हरियाणा भाग गई और दोनों ने शादी कर ली. विसरा रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल की जांच के बाद पुलिस को हत्या के पुख्ता सबूत मिले.

हत्या के बाद हरियाणा भागे आरोपी

सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी पत्नी रूबी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि भांजे हरेंद्र सिंह को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश और वारदात को स्वीकार कर लिया है. यह मामला एक बार फिर रिश्तों में गिरते भरोसे और अपराध में बदलते संबंधों की भयावह तस्वीर पेश करता है.



