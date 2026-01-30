scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला... पथराव में गाड़ियों के कांच टूटे, फिर रात में पुलिस ने गांव में दी दबिश

राजस्थान के बारां में पुलिस टीम पर अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर हमला कर दिया. इससे सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और एक पुलिस जवान घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने रात में छापा मारकर वीडियो फुटेज के आधार पर करीब एक दर्जन उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
अतिक्रमण हटाई गई टीम पर हमला. (Photo: ITG)
अतिक्रमण हटाई गई टीम पर हमला. (Photo: ITG)

राजस्थान में बारां के शाहाबाद क्षेत्र के कलोनी गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. उग्र भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ पथराव किया, इससे सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए. कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

प्रशासन की टीम पुलिस फोर्स के साथ कलोनी गांव में अवैध कब्जों को हटाने पहुंची थी. जैसे ही बुलडोजर चला, ग्रामीण एकजुट हो गए और विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते विरोध हिंसक हो गया. भीड़ ने टीम पर पत्थरों से हमला बोल दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पथराव के दौरान पुलिस जवान को चोट आई. चोटिल हालत में उसे शाहाबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है. पथराव से सरकारी वाहनों के कांच टूट गए. हमले के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई. हमले के बाद शाम करीब छह बजे कलोनी गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया. इस मामले में प्रशासन की ओर से केस दर्ज कराया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Hathras Violance
हाथरस में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, PRV में तोड़फोड़, 7 लोगों पर FIR दर्ज
गोहत्या के आरोपी का एनकाउंटर. (Photo: Representational )
राजकोट रेप केस: सबूत जुटाने गई पुलिस टीम पर हमला, फायरिंग में आरोपी के पैरों में लगी गोली
Stone Pelting in Etah
एटा में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, पथराव में दो जवान घायल
पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करते चोरों के समर्थक. (Photo: Screengrab)
पहले पत्थरबाजी, फिर फायरिंग... नूंह में चोरों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला- Video
सर्वे के लिए गई सरकारी टीम पर हमला

यह भी पढ़ें: MP: पन्ना में पुलिस टीम पर हमला... थानेदार-कॉन्स्टेबल घायल, 8 पुलिसकर्मी हथियार छोड़ जान बचाकर भागे

Advertisement

सीओ शाहाबाद रिछपाल मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीडियो के आधार पर देर रात करीब एक दर्जन उपद्रवियों को पकड़ लिया. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आस-पास के थानों से भी अतिरिक्त बल बुलाया गया है. सीओ खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

पुलिस प्राथमिक जांच और वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों की सूची तैयार की गई है, जिन्होंने सरकारी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए. सीओ ने बताया कि हमले में शामिल मुख्य आरोपियों सहित करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है. अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो दबिश दे रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement