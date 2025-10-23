scorecardresearch
 

MP: पन्ना में पुलिस टीम पर हमला... थानेदार-कॉन्स्टेबल घायल, 8 पुलिसकर्मी हथियार छोड़ जान बचाकर भागे

एमपी के पन्ना में पुलिस पंचम यादव को गिरफ्तार करने गई थी, तब लोगों ने हमला कर दिया. पत्थर और लाठी-डंडों से किए गए हमले में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, बाकी कई भाग गए. घटना ने इलाके में तनाव बढ़ाया, जिसके बाद उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया.

हमले में थाना प्रभारी और कांस्टेबल घायल (Photo: Ravish Pal Singh/ITG)
Police team attacked in Panna: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बृजपुर थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव में पुलिस पर बड़ा हमला हुआ है. ये वो जगह है जहां पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करने गई थी, जिस पर किसी की हत्या करने का आरोप है. उस आदमी का नाम है पंचम यादव. पुलिस उसे गांव से लेकर जा रही थी कि तभी अचानक गांव के लगभग 40 से 50 लोगों ने पुलिस को घेर लिया.

इन लोगों ने पुलिस पर जमकर हमला किया. उन्होंने पत्थर फेंके और लाठी-डंडे चलाए. इस हमले में दो पुलिस वाले बहुत ज्यादा घायल हो गए. एक तो थाने के प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया हैं और दूसरे कांस्टेबल राम निरंजन कुशवाहा. दोनों का हमले में माथा फूट गया. उन्हें तुरंत सतना के बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है.

हमला इतना भयानक था कि बाकी के 8 पुलिस वालों को अपने हथियार छोड़कर भागना पड़ा, वरना उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी.

यह भी पढ़ें: पन्ना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान SUV ने भीड़ को कुचला, दो की मौत, कई घायल

हालांकि, बाद में पुलिस ने आरोपी पंचम यादव को फिर से गिरफ्तार कर लिया. लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है. पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया.

ये घटना बहुत गंभीर है क्योंकि यहां लोगों ने सीधे तौर पर कानून को चुनौती दी है. अगर ऐसे हमले बार-बार होते रहे, तो लोग कानून का मजाक उड़ाने लगेंगे. इसलिए पुलिस की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है. ये न सिर्फ पुलिस के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है.

