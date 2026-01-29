स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज छोड़कर काशी पहुंच चुके हैं. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे. स्थानीय पुलिस और प्रशासन से विवाद और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आरोप-प्रत्यारोप के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 11 दिनों तक धरने पर बैठे रहे.

उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 28 जनवरी को घोषणा की कि माघ मेले में स्नान नहीं करेंगे, और दुखी मन से मेले से जाना पड़ रहा है. और रात साढ़े नौ बजे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी के केदारघाट पर अपने श्रीविद्या मठ पहुंच गए. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के माघ मेला छोड़कर जाते ही शिष्यों ने शिविर भी खाली कर दिया. माघ मेले में स्नान के लिए जा रहे अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने 18 जनवरी को रोक दी थी. विरोध के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई. पुलिस पर शिखा पकड़कर घसीटने का आरोप भी लगा था.

जाने से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज प्रशासन पर आरोप लगाया कि सरकारी सुविधाओं के माध्यम से उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेले में हुई मारपीट और बाकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

अव‍िमुक्‍तेश्‍वरानंद का भारी मन से लौटना

माघ मेले से निकलते वक्त भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया, 'कल मुझे माघ मेला प्रशासन की ओर से एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया... कहा गया, मुझे पूरे सम्मान के साथ पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराया जाएगा... मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया... जब दिल में दुख और गुस्सा हो, तो पवित्र पानी भी शांति नहीं दे पाता.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राजनीतिक बयान दिया, 'आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं... इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी... प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है... श्रद्धा के साथ यहां आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी.'

योगी आद‍ित्‍यनाथ ने महत्व नहीं दिया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है, उनके जीवन में पहले भी कई दुख हुए हैं. लेकिन मौजूदा स्थिति, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के तहत सनातन धर्मियों को चोट पहुंची है, उनको सबसे ज्यादा कष्ट दे रही है. नाम लेकर तो नहीं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको कालनेमि की संज्ञा दी है, और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने उनके बयान को एनडोर्स भी किया है.

माघ मेले के दौरान हुए इस विवाद के बीच यूपी के दो अफसरों के इस्तीफों की भी खासी चर्चा हुई. बरेली के एसडीएम रहे अलंगार अग्निहोत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में, तो अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने विरोध में इस्तीफे की घोषणा कर डाली.

प्रशांत सिंह के इस्तीफे को लेकर अपडेट आया है कि अब तक उनका इस्तीफा न तो शासन स्तर पर पहुंचा है, और न ही राज्य कर आयुक्त कार्यालय में उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हो सकी है. याद दिला दें कि प्रशांत सिंह के भाई ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाया है.

विवाद के बाद प्रयागराज प्रशासन की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देकर उनके शंकराचार्य होने पर जवाब मांगा गया था. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने वकील के माध्यम से नोटिस का जवाब दे दिया है.

एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बगैर किसी का नाम लिए कहा था, ऐसे तमाम कालनेमि होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे होंगे... हमें उनसे सावधान होना होगा... हमें उनसे सतर्क रहना होगा.

पौराणिक मान्यता के अनुसार, कालनेमि एक असुर था. रामायण में इस मायावी राक्षस का जिक्र आता है, जो रावण का भाई था. योगी आदित्यनाथ के बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी प्रतिक्रिया आई थी. उनका कहना था, मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में चर्चा करना चाहिए... धर्म-अधर्म की बात धर्माचार्यों पर छोड़ देना चाहिए.

थोड़े सख्त लहजे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, 'एक राजनेता जो मुख्यमंत्री है, वह शिक्षा की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, प्रदेश की खुशहाली की बात नहीं करता... वो कालनेमि और धर्म-अधर्म के बारे में बात करता है. यह कहां तक उचित है?'

व‍िपक्ष को मौके का फायदा तो मिला ही

सत्ता पक्ष से टकराव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कोई नई बात नहीं है. वाराणसी में पुलिस के लाठियां बरसाने की दस साल पुरानी घटना गवाह है. यह तब की बात है जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. और, अब जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उसी छोर पर खड़े हैं.

मौजूदा तकरार में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला है. बीजेपी करीब करीब खामोश है, और संघ सपोर्ट में नजर आ रहा है. यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने गए थे. समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता संदीप यादव भी लगातार समर्थन में नजर आए.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के साथ प्रयागराज के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह और उनके पिता रेवती रमण भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर चुके हैं. कांग्रेस की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में लगातार बयान दिए जा रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, संतों का मन दुखी करके कोई सुख नहीं पा सकता... भूल करने से बड़ी गलती, क्षमा न मांगना है. कोई भी राजनीतिक पद, संतों के मान से बड़ा नहीं हो सकता... भाजपा सनातन की भी सगी नहीं है... आज हर सनातनी मन से बेहद दुखी है.

अपनी पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव लिखते हैं, आहत संत अर्थात सत्ता का अंत!

2015 में गणेशोत्सव के दौरान वाराणसी में साधु-संत और आयोजन समिति से जुड़े लोग गंगा में ही मूर्ति विसर्जित करने पर अड़े हुए थे. प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक कुंड की व्यवस्था की गई थी. साधु-संत जब पीछे नहीं हटे और 24 घंटे से ज्यादा समय तक प्रदर्शन करते रहे, तो पुलिस ने रात में लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस की कार्रवाई में घायल होने वालों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल थे.

बाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था उस प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई. और अब कह रहे हैं, 'जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है, उन्हें औकात दिखानी होगी.' वैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने के लिए कहा था.

धर्म और राजनीति का टकराव

माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा. मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद अभी दो विशेष स्नान बचे हैं. 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा, और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान. लेकिन, बगैर कोई स्नान किए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिविर छोड़ दिया है.

राजनीति की तरह शंकराचार्य विवाद पर संत समाज भी दो हिस्सों में बंटा नजर आया है. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने सरकार के स्टैंड का समर्थन किया, जबकि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया है.

विश्व हिंदू परिषद का भी मानना है कि माघ मेले में ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए था, नियम और कानून सभी के लिए बराबर हैं. अगर पालकी पर बैठकर संगम तक जाने पर पाबंदी है, तो शंकराचार्य को उसका पालन करना चाहिए था. लेकिन, बटुकों की चोटी खींचने और मारपीट की घटना भी निंदनीय है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया है. एडवोकेट गौरव द्विवेदी ने 18 जनवरी की घटना को लेकर चीफ जस्टिस को लेटर-पिटिशन भेजा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर-पिटीशन भेजकर मौनी अमावस्या पर हुई घटना की सीबीआई से जांच कराने के साथ ही प्रयागराज कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश देने की गुजारिश की है. पत्र-याचिका में नाबालिग बटुकों की पिटाई करने के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है.

---- समाप्त ----