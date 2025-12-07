MP: रतलाम की फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव, आंखों में जलन के साथ लोगों को होने लगी घबराहट

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा नगर में औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया. जिससे श्रमिकों व क्षेत्र में उपस्थित लोगों का जी मिचलाने लगा, आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होने लगी. इस घटना से लोगों में हडकंप मच गया और वे जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

क्लोरिन गैस का हुआ था रिसाव

गैस के प्रभाव में आने से दो मजदूरों और फायर ब्रिगेड के तीन कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना लगते ही मौके पर कलेक्टर मिशा सिंह और एसपी अमित कुमार भी पहुंच गए. जिस फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ है. उसका नाम केमिकल लेबोरेटरिज है.

फैक्ट्री में फेरिक सल्फेड रसायन बनाया जाता है. जानकारी के सामने आई है कि शनिवार शाम को अचानक फैक्ट्री में एक सिलेंडर से क्लोरिन गैस का रिसाव होने लगा. कुछ ही देर में गैस आसपास के क्षेत्रों में फैल गई और आसापस की फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों व वहां उपस्थित लोगों को घबराहट होने के साथ ही उल्टी होने लगी. साथ ही लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी.

2 किलोमीटर से भी दूर पहुंच गई थी गैस

इससे श्रमिक व लोग गैस के प्रभाव में आने से इधर-उधर भागने लगे. जिससे फैक्ट्रियों में श्रमिकों को छुट्टी देकर काम बंद करा दिया गया. गैस हवा तेज होने से आसपास के दो से ढाई किलोमीटर दूर तक फैल गई थी. कलेक्टर मिशा सिंह ने मीडियाकर्मियों से बताया कि पुराना गैस सिलेंडर था, जिससे क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ.

सूचना मिलने पर टीम पहुंची व गैस रिसाव को ब्लॉक किया. एसडीईआरएफ की टीम बुलाई गई है. पुलिस व राजस्व विभाग की टीम भी लगी हुई है. कोई जनहानि नहीं हुई है.

