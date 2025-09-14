मैड्रिड की एक बिल्डिंग में धमाके से मचा हड़कंप, 25 घायल, गैस लीक की आशंका

मैड्रिड में शनिवार को एक बड़े धमाके ने दहशत फैला दी. राजधानी की एक इमारत में हुए इस धमाके में 25 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस, दमकल और रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया.

स्पेन की न्यूज एजेंसी EFE के अनुसार, शुरुआती जांच में दमकल कर्मियों को शक है कि धमाका गैस लीक की वजह से हुआ. हालांकि, पुलिस ने अभी तक कारणों की पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है.

इमारत की निचली मंजिल पर हुआ ब्लास्ट

दमकल विभाग के प्रमुख जेवियर रोमेरो ने बताया कि धमाका दोपहर करीब 3 बजे तीन मंजिला इमारत की निचली मंजिल पर हुआ. घटना के बाद बचाव दल ने मलबे से चार लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

धमाके से आसपास का इलाका भी प्रभावित हुआ. इमारत की निचली मंजिल पर स्थित एक कैफे, एक दुकान और अन्य संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सुरक्षाकर्मी एहतियातन जांच में जुटे हुए हैं.

