scorecardresearch
 

Feedback

मैड्रिड की एक बिल्डिंग में धमाके से मचा हड़कंप, 25 घायल, गैस लीक की आशंका

मैड्रिड की एक तीन मंजिला इमारत में शनिवार को गैस लीक के कारण बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 25 लोग घायल हो गए. दमकल विभाग ने मलबे से चार लोगों को बचाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. धमाके से आसपास के इलाके में भी भारी नुकसान हुआ है. पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद हैं और जांच जारी है.

Advertisement
X
धमाके की वजह अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में गैस लीक की संभावना जताई जा रही है. (Photo: AFP)
धमाके की वजह अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में गैस लीक की संभावना जताई जा रही है. (Photo: AFP)

मैड्रिड में शनिवार को एक बड़े धमाके ने दहशत फैला दी. राजधानी की एक इमारत में हुए इस धमाके में 25 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस, दमकल और रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया.

स्पेन की न्यूज एजेंसी EFE के अनुसार, शुरुआती जांच में दमकल कर्मियों को शक है कि धमाका गैस लीक की वजह से हुआ. हालांकि, पुलिस ने अभी तक कारणों की पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में फटा AC, 3 घायल, कंप्रेसर ब्लास्ट के पीछे ये होती हैं वजह

सम्बंधित ख़बरें

russia ukraine war
'रूसी तेल खरीदने वालों पर लगाना होगा टैरिफ', US ने फिर की G-7 देशों से अपील 
Putins nuclear drill Zapat 2025, panic in Europe.
क्या यूक्रेन के बाद यूरोप को निशाना बनाएगा रूस? देखें 
The Block Everything movement in France, violence on the streets.
फ्रांस में सड़कों पर लोग, क्या है 'ब्लॉक एवरीथिंग' आंदोलन? जानें 
Battlefield: Violence, arson, and vandalism in France, streets come to a standstill.
फ्रांस: सड़कों पर उतरी जनता, हिंसा-आगजनी की वजह क्या?  
Best countries for digital nomad visa
कौन सा है वो तरीका, जिससे आप बिना ऑफिस जाए विदेश में कर सकते हैं नौकरी! 

इमारत की निचली मंजिल पर हुआ ब्लास्ट

दमकल विभाग के प्रमुख जेवियर रोमेरो ने बताया कि धमाका दोपहर करीब 3 बजे तीन मंजिला इमारत की निचली मंजिल पर हुआ. घटना के बाद बचाव दल ने मलबे से चार लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

धमाके से आसपास का इलाका भी प्रभावित हुआ. इमारत की निचली मंजिल पर स्थित एक कैफे, एक दुकान और अन्य संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सुरक्षाकर्मी एहतियातन जांच में जुटे हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement