तिरंगा उतारते हुए करंट लगने से 10वीं के छात्र की मौत, पाइप के टच में थी 11 केवी की हाई टेंशन लाइन

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय करंट लगने से कक्षा 10 के एक छात्र की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक की पहचान ओम प्रकाश द्विवेदी के रूप में हुई है, जो नाबालिग था और कक्षा 10 का छात्र था.

यह घटना सोमवार को कुजांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत समागोल इलाके में स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में हुई. जानकारी के अनुसार, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोचिंग सेंटर के छात्रों ने सुबह छत पर लोहे के पाइप की मदद से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. शाम को जब ध्वज उतारा जा रहा था, तभी लोहे का पाइप अचानक ऊपर से गुजर रही 11 केवी की हाई टेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया.

करंट लगते ही ओम प्रकाश मौके पर ही गिर पड़ा और गंभीर रूप से झुलस गया. आसपास मौजूद लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ओम प्रकाश मूल रूप से केंद्रापड़ा जिले के तेरागांव का रहने वाला था और पढ़ाई के लिए समागोल में अपने मामा के घर रह रहा था. वह कुजांग हाई स्कूल में कक्षा 10 का छात्र था और साथ ही कुजांग त्रिलोचनपुर रोड स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन भी लेता था.

घटना की सूचना मिलते ही कुजांग पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अश्विनी कुमार नंदा को हिरासत में ले लिया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उतारने के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया.

जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक अंकित वर्मा ने बताया कि जब छात्र ध्वज उतार रहा था, तभी स्टील का पोल 11 केवी विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल इस मामले में कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है. शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

