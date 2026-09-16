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सलमान खान ने नेशनल TV पर शो से निकाला था बाहर, 10 साल बाद वीरेंद्र सहवाग के शो से कमबैक करेगी हसीना?

सलमान खान के गुस्से का शिकार होकर 'बिग बॉस 10' से बाहर हुईं प्रियंका जग्गा ने करीब 10 साल बाद अपने कमबैक को लेकर हिंट दिया है. क्या प्रियंका, वीरेंद्र सहवाग के रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में दिखेंगी?

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सलमान खान से पंगा लेकर बिगड़ा था करियर (Photo: Social Media)
सलमान खान से पंगा लेकर बिगड़ा था करियर (Photo: Social Media)

'बिग बॉस 10' की सबसे विवादित कंटेस्टेंट रहीं प्रियंका जग्गा को क्या आप भूल गए हैं? यह वही प्रियंका हैं, जिन्हें सलमान खान ने उनके खराब बर्ताव और बदतमीजी की वजह से नेशनल टीवी पर फटकार लगाते हुए शो से बाहर निकाल दिया था. सलमान खान से पंगा लेना प्रियंका को काफी महंगा पड़ा और इसके बाद उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम मिलना लगभग बंद हो गया था. अब करीब 10 साल के लंबे ब्रेक के बाद, प्रियंका जग्गा ने रियलिटी शोज में वापसी को लेकर हिंट दिया है. 

प्रियंका जग्गा का होगा कमबैक?

प्रियंगा जग्गा की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई. अपनी पोस्ट के जरिए प्रियंका ने हिंट दिया है कि वो रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में शामिल होने वाली हैं. प्रियंका की पोस्ट पर कई लोग उन्हें बधाई भी दे रहे हैं. हालांकि, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शो शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मेकर्स की तरफ से अभी प्रियंका की एंट्री को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है. 

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लेकिन अगर प्रियंका जग्गा 'राइज एंड फॉल' का हिस्सा बनती हैं, तो यह 10 साल बाद बाद होगा कि वो किसी शो में नजर आई हैं. बता दें कि प्रियंका जग्गा बिग बॉस 10 में नजर आई थीं. शो में उन्होंने काफी बवाल मचाया था. काफी गालियां भी दी थीं. प्रियंका ने सलमान खान से भी बदतमीजी की थी, जिसके बाद सलमान ने प्रियंका को शो से बाहर निकाल दिया था.

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सलमान ने यह तक कह दिया था कि प्रियंका को कभी बिग बॉस में दोबारा नहीं बुलाया जाएगा. सलमान ने यह भी कहा था कि अगर चैनल ने प्रियंका को किसी दूसरे शो में लिया तो वो चैनल के साथ भी काम नहीं करेंगे. सलमान से पंगा लेने के बाद प्रियंका को काम मिलना बंद हो गया था. वो शोबिज और लाइमलाइट से दूर हो गई थीं. 

बता दें कि 'राइज एंड फॉल' के पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था, लेकिन अब शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. 

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