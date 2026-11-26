मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तीन पार्षदों की सदस्यता का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

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याचिका में तीनों पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 17(3) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है.

कांग्रेस के टिकट पर जीते थे तीनों पार्षद

दरअसल, इंदौर के वार्ड 15 से ममता सुनेर, वार्ड 17 से शिवम यादव और वार्ड 23 से विनिता मौर्य कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर पार्षद बने थे. बाद में तीनों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया.

इसके बाद उनकी पार्षद सदस्यता समाप्त करने की मांग उठी थी. 26 मार्च 2026 को नगर निगम प्रशासन ने तीनों पार्षदों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज कर दी थी.

नगर निगम के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

नगर निगम के इसी फैसले को नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में धारा 17(3) की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं.

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याचिकाकर्ता का तर्क है कि पार्षदों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना निष्पक्ष प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है.

हाईकोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. फिलहाल तीनों पार्षदों की सदस्यता को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

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