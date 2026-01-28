scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'वर्दी वाली मां' ने लुटाया लाड-प्यार... छापा पड़ा तो भाग निकले मां-बाप, बेड पर रोता हुआ मिला नवजात, लेडी पुलिस अफसर ने पिलाया दूध

पुलिस की वर्दी के पीछे भी एक संवेदनशील इंसान होता है और यह तब साबित हुआ जब दतिया पुलिस की एक टीम अवैध शराब की तलाश में कंजर डेरों पर पहुंची. यहां पुलिस को शराब तो नहीं मिली, लेकिन एक ऐसा मासूम मिला जिसे उसकी मां डर के मारे अकेला छोड़कर भाग गई थी.

Advertisement
X
SDOP ने लावारिस मिले बच्चे को गोद में लेकर जताया प्यार.(Photo:ITG)
SDOP ने लावारिस मिले बच्चे को गोद में लेकर जताया प्यार.(Photo:ITG)

पुलिस की वर्दी के अंदर भी एक इंसान होता है. खासकर महिला पुलिस अधिकारी के दिल बहुत संवेदनशील होते हैं. मध्य प्रदेश के दतिया में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब वर्दी वा मां को भी एक मासूम पर ममता आ गई.

दरअसल, फुलरा गांव में अवैध शराब की सूचना पर चिरुला थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम कंजर डेरा पहुंची तो वहां मौजूद महिला और पुरुष तो भाग गए, लेकिन डेरा पर पुलिस को कुछ बच्चे मिले. इन बच्चों में रोता बिलखता एक मासूम भी मिला.

मासूम को देखकर पुलिस की टीम में शामिल महिला पुलिस अधिकारी आकांक्षा जैन के अंदर की ममता जाग उठी. SDOP आकांक्षा जैन ने बच्चे को गोद में लेकर दुलार किया, फिर बच्चे को बोतल से दूध पिलाया और गर्म कपड़े पहनाए. वर्दी में एक अधिकारी को इस तरह बच्चे की देखभाल करते देख वहां मौजूद स्टाफ और ग्रामीण भी भावुक हो उठे.

सम्बंधित ख़बरें

Pune police constable arrest in drug scam
₹20 करोड़ की MD ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश, जब्त माल को बेचने वाला पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार
women home guard
'मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में...' भोजपुरी गाने पर थिरकीं वर्दी पहनी महिला होम गार्ड
Fake CO arrested in Mau (Photo - Screengrab)
वर्दी पर ट्रिपल स्टार, ACP लिखी कार... फर्जी अफसर बनकर धौंस दिखाने वाला गिरफ्तार
पुलिसकर्मी ने नशे में 'टल्ली' होकर चलाई सरकारी गाड़ी.(Photo:Screengrab)
वर्दी शर्मसार! नशे में धुत्त पुलिसकर्मी ने घर में घुसाया सरकारी वाहन
मां पीताम्बरा के मंदिर पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश?(Photo:ITG)
दतिया पीतांबरा पीठ पर नियंत्रण की कोशिश? प्रशासन और ट्रस्ट आमने-सामने

SDOP का बच्चे को प्यार-दुलार लुटाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो 25 जनवरी का बताया जा रहा है.  लोग 'वर्दी वाली मां' कहकर आकांक्षा जैन की तारीफ कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement