भोपाल में बेजुबानों का 'कत्लेआम': 5 कुत्तों को खाने में दिया जहर, तड़प-तड़प कर हुई मौत

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. शाहपुरा इलाके के लक्ष्मी कैंपस में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पांच कुत्तों को खाने में जहर दे दिया. जहर खाने के बाद एक छोटे पिल्ले सहित 4 कुत्तों की मौत हो गई. लक्ष्मी परिसर के कैंपस में रोज कुत्ते घूमते रहते थे और वहां के निवासी सभी पांचों कुत्तों को खाना देते थे.

25 जनवरी से कुत्ते जब कॉलोनीवासियों को नहीं दिखे, तो कुछ लोगों ने ढूंढना शुरू किया. पास के सुनसान ग्राउंड में झाड़ियों के पीछे दो कुत्ते मरे हुए मिले. थोड़ी दूर जाकर देखा तो दो और कुत्ते मरे मिले, साथ में एक छोटा पिल्ला भी मिला.

इस घटना के बाद पशु प्रेमियों और स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश है. कॉलोनी के निवासी और पशु प्रेमी एक्टिविस्ट बिंदु रमाकांत पांडे ने बताया कि हमारी कॉलोनी में रहवासी कुत्तों की देखभाल करते हैं.



पांडे ने बताया कि कॉलोनी के लोगों को जब कुत्ते नहीं दिखे, हम सभी ने ढूंढा और पास में जाकर देखा कि पांच कुत्ते बेहोश पड़े हुए हैं. हमने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पुष्टि की कि कुत्तों को जहर दिया गया था.

शाहपुरा थाना प्रभारी ने रहवासियों की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस जांच में जुटी है. रहवासियों ने मांग की है कि कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं और दोषियों पर कार्रवाई हो.

