टीवी से बॉलीवुड और ओटीटी तक...महिमा मकवाना ने अपने हुनर से हर पर्दे पर खास मुकाम बनाया है. अब साहित्य आजतक 2026 के मंच पर उन्होंने सलमान खान के साथ काम करने के अनुभव और शो 'मुसाफिर कैफे' को मिल रहे प्यार पर खुलकर बात की. महिमा ने बताया कि कैसे सलमान खान ने उन्हें नोटिस किया और फिर उनकी जिंदगी में बॉलीवुड के रास्ते खुले.

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किरदारों के बीच कैसे खुद को ढूंढा?

महिमा मकवाना ने छोटी उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है. वो टीवी, फिल्मों के साथ वेब सीरीज भी कर चुकी हैं. महिमा से पूछा गया कि उन्होंने करियर में इतने किरदार किए हैं, तो क्या वो रियल महिमा को खुद में तलाशती हैं? अपने करियर पर बात करते हुए महिमा बोलीं- जब छोटी उम्र से काम करना शरू करते हैं और किसी दूसरे के लिखे किरदार को निभाते हैं, तो ऐसा होता है कि आप अपनी पहचान खो देते हैं या आप भूल जाते हैं कि आप हैं कौन? आपको पता ही नहीं होता कि आप हैं कौन? ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है, जो करियर की शुरुआत काफी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी उम्र होती है, जब आपको अपनी आइडेंटिटी पहचाननी होती है कि आप कौन हैं? आपका लक्ष्य क्या है? इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि प्रोफेशन, एमबिशियन के मतलब क्या हैं...तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था.

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अब मैं खुद को ढूंढने की कोशिश करती हूं. खुद को पहचानने की खोज तो जिंदगीभर चलती रहेगी. लेकिन मेरे सभी किरदारों ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी में मुझे क्या बनना है और क्या नहीं बनना. पहले मैं अपने किरदारों में इतना खो गई थी कि मैं खुद को नहीं जानती थी. लेकिन अब एक कोशिश होती है खुद को पहचानने की कि मैं जिम कमरे में भी जाऊं, वहां मेरी एक आवाज होनी चाहिए.

महिमा को कैसे मिली सलमान खान संग पहली बॉलीवुड फिल्म?

महिमा मकवाना ने सलमान खान की फिल्म अंतिम से साल 2011 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में वो आयुष शर्मा के अपोजिट दिखी थीं. सलमान खान संग फिल्म में करने पर महिमा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया.

एक्ट्रेस बोलीं- अंतिम फिल्म को हाल ही में 5 साल हुए हैं. ये मेरी पहले फिल्म थी, जिसे 5 साल हुए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. हमेशा से खुद को बड़े पर्दे पर देखने का सपना था. मुझे हमेशा से ही फिल्मों में आना था.

इस बारे में बात करते हुए महिमा बोलीं- मैं बिग बॉस के सेट पर गई थी, अपने टीवी शो शुभारंभ को प्रमोट करने. तभी सलमान सर ने मुझे नोटिस किया था. एक साल बाद उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया कि हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं. वो मेरे लिए सपने जैसा था, क्योंकि मैं शुभारंभ के सेट पर थी, वो खत्म हुआ और दो दिन बाद मैं अंतिम के सेट पर थी.

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सलमान खान ने दी ये सलाह

सलमान सर की एक बात मुझे जिंदगीभर याद रहेगी वो यह है कि उन्होंने कहा था कि हार्ड वर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं है. मेहनत करते जाओ, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा उसका फल मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं होता...तो इस बात का ध्यान रखो कि आप सबसे ज्यादा मेहनत करो.

महिमा के मुताबिक, सलमान खान की कही ये बात उनके लिए बेहद अहम है. वो मानती हैं कि इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहे सलमान की ये सलाह उनके करियर में हमेशा काम आएगी.

सलमान खान के सामने नर्वस हो गई थीं महिमा

महिमा ने बताया कि सलमान खान के साथ काम करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था. हालांकि, शुरुआत में वो उन्हें देखकर काफी नर्वस भी थीं.

एक्ट्रेस ने कहा कि सलमान खान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उन्हें पहली बार सेट पर देखकर वो काफी इंटिमिडेट हो गई थीं. उन्होंने बताया- जब मैंने उन्हें पहली बार सेट पर उनके ब्लू टेंट में देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वक्त थम गया. आपको यकीन ही नहीं होता कि आप एक ही फिल्म में हो. महिमा ने यह भी कहा कि शुरुआती कुछ दिन उनके लिए थोड़े डरावने थे, लेकिन सलमान खान ने उन्हें और आयुष शर्मा को काफी कंफर्टेबल महसूस कराया.

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प्रीति के किरदार ने महिमा को दी नई पहचान

बातचीत के दौरान महिमा ने अपने शो 'मुसाफिर कैफे' और इसमें निभाए प्रीति के किरदार को मिल रहे प्यार पर भी बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दर्शक इस किरदार को इतना पसंद करेंगे. महिमा ने बताया कि अब लोग उन्हें उनके असली नाम महिमा की जगह प्रीति मकवाना कहकर बुलाने लगे हैं. उन्होंने कहा- हाल ही में जब भी मैं एयरपोर्ट, मॉल या बाजार में होती हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, ओह, प्रीति मकवाना? और मैं कहती हूं, नहीं, महिमा मकवाना.

कब आएगा मुसाफिर कैफे का अगला सीजन

महिमा के मुताबिक, किसी किरदार का लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाना एक एक्टर के लिए बेहद खास अनुभव है. उन्हें इस बात की खुशी है कि दर्शक चंदर, सुधा और प्रीति के किरदारों से खुद को जोड़ पा रहे हैं. महिमा ने कहा- मुझे नहीं लगता कि हममें से किसी ने भी इस तरह के प्यार की कल्पना की थी. लोग मुझसे पूछते हैं कि अगला सीजन कब आएगा? प्रीति के साथ क्या होने वाला है? वो आगे जाकर क्या करेगी?"

उन्होंने प्रीति को अपने करियर का माइलस्टोन भी बताया. महिमा के मुताबिक, इस किरदार ने उन्हें वो प्यार और पहचान दी, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी. महिमा से पूछा गया कि मुसाफिर कैफे का सीजन 2 कब आएगा? इसपर महिमा ने कहा- मुझे सच में नहीं पता कि सीजन 2 कब शुरू होगा. मुझे बस इतना पता है कि अभी भी कहानी लिखा जा रही है. मुझे नहीं पता कि ये किरदार वहां से आगे कहां जाएंगे, जहां हमने उन्हें छोड़ा था. मैं भी आप सभी की तरह एक्साइटेड हूं.



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