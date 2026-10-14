scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gen Z Phone Behaviour: एक ही कमरे में बैठे होकर भी फोन पर क्यों बात करते हैं Gen Z?

एक ही कमरे में बैठे होने के बावजूद जेन जी आपस में फोन पर मैसेज क्यों करती है? कभी मीम भेजना, कभी रील शेयर करना, तो कभी अपनी बात कहने के लिए चैट का सहारा लेना. आखिर आमने-सामने बात करने के बजाय फोन पर बातचीत करना जेन जी की आदत क्यों बनता जा रहा है?

Advertisement
X
सामने बैठकर भी एक दूसरे से फोन और मैसेज पर क्यों बात करती है जेन जी
सामने बैठकर भी एक दूसरे से फोन और मैसेज पर क्यों बात करती है जेन जी

आजकल आपने कई बार देखा होगा कि घर में दो फ्रेंड्स या भाई-बहन एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन आपस में बात करने के बजाय फोन पर मैसेज कर रहे हैं. कोई इंस्टाग्राम पर रील भेज रहा है, तो कोई व्हाट्सऐप पर अपनी बात कह रहा है. पहली नजर में ये आदत अजीब लग सकती है, लेकिन ये जेन जी का न्यू नॉर्मल हाँ और उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है. आखिर पास बैठे होने के बावजूद जेन जी आमने-सामने बात करने के बजाय फोन का सहारा क्यों लेती है?

मैसेज पर बात करना लगता है आसान

जेन जी बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बीच बड़ी हुई है. उनके लिए फोन सिर्फ दूसरों से जुड़ने का जरिया नहीं, बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा है. कई बार उन्हें आमने-सामने बैठकर बात करने के बजाय मैसेज करना ज्यादा आसान लगता है. इससे वे बिना अपनी जगह से उठे अपनी बात कह सकती हैं. इसका एक कारण आलस भी हो सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

डी-इन्फ्लुएंसिंग का ट्रेंड जेन जी को क्यों आ रहा है पसंद
Gen Z हुआ सयाना! फॉलो कर रहा डी-इन्फ्लुएंसिंग का ट्रेंड, क्या है मतलब?
क्या जेन जी की डेटिंग पर पड़ रही महंगाई की मार
महंगी डेट के बाद कर दिया घोस्ट! Gen Z की जेब पर भारी पड़ रही लवलाइफ!
जेन जी के स्लैंग क्यों है इतने अनोखे?
Yapping, Baddie... Gen Z के इन शब्दों का क्या मतलब?
ऑफिस लुक में जेन जी ना करें ये 5 गलतियां
ऑफिस में Gen Z को कूल बनाएगा फैशन, बस ना करें ये 5 गलती
क्या छोटी-छोटी आदतों पर जेन जी का हो जाता है टर्न ऑफ
‘इक’ क्या होता है, अचानक किसी में इंटरेस्ट कैसे खो देती है Gen Z?

हर बात बोलकर बताना जरूरी नहीं

कई बार किसी फ्रेंड को कुछ फनी ये मस्त दिखाना हो, किसी की नकल उतारनी हो या कोई पर्सनल बात कहनी हो, तो मैसेज करना ज्यादा आसान लगता है. एक रील, मीम या छोटा सा मैसेज भी वो बात कह देता है, जिसे बोलकर समझाने में ज्यादा टाइम लग सकता है. इससे बातचीत भी चलती रहती है और हर बार बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

Advertisement

यह भी पढ़ें:  "Gen Z डी-इन्फ्लुएंसिंग: हर वायरल चीज नहीं खरीद रही Gen Z, जानिए क्या है ट्रेंड

आमने-सामने बात करने में झिझक

कुछ लोगों को अपनी फीलिंग्स सामने बैठकर बताने में झिझक होती है. ऐसे में मैसेज करना आसान लगता है, क्योंकि उन्हें तुरंत जवाब देने का प्रेशर नहीं होता. वे सोचकर अपनी बात लिख सकते हैं. हालांकि, ये आदत हर जेन जी में हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

क्या इससे रिश्तों पर असर पड़ता है?

फोन के जरिए जुड़े रहना गलत नहीं है, लेकिन हर वक्त स्क्रीन पर बातचीत करने से आमने-सामने बात करने के मौके कम हो सकते हैं. कई बार सामने बैठा व्यक्ति भी अनदेखा महसूस कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि फोन और आमने-सामने की बातचीत के बीच बैलेंस बना रहे. आखिर मैसेज पर हंसी-मजाक अपनी जगह है, लेकिन साथ बैठकर खुलकर बात करने का एक्सपीरियंस भी अलग होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Silver Price Big Fall: और कितना टूटेगी चांदी? आज भी दाम में बड़ी गिरावट... सोना लुढ़का, देखें नए रेट |
    रूस ने 39 मिसाइल-120 ड्रोनों से यूक्रेन की बिजली-रेलवे पर किया बड़ा हमला |
    कक्षा 6 की पायल दीक्षित बनीं डीएम, IAS की कुर्सी पर बैठकर जानिए क्या-क्या लिए फैसले |
    पुणे में IT इंजीनियर ने की खुदकुशी, पति और ससुराल के 4 लोगों पर उत्पीड़न का केस, उलझी मौत की पहेली |
    पीली साड़ी पहन जया किशोरी ने किए मां बगलामुखी के दर्शन, कांगड़ा में गुलाबी सूट में भी लगीं सुंदर, Video |
    UP: पशुपालन भर्ती घोटाले में रिटायर्ड IAS योगेश कुमार ग‍िरफ्तार, सपा सरकार में थे प्रमुख सच‍िव |
    गुजरात: रात में घर के आंगन में घुसा तेंदुआ, खूंटे से बंधे मवेशी पर हमला कर मार डाला, CCTV में कैद हुई घटना |
    Hardik Pandya की छुट्टी की तैयारी! क्या Rohit Sharma बनेंगे दोबारा मुंबई इंडियंस के कप्तान? |
    बदलते मौसम में हो गई है खांसी? ये एलर्जी या किसी बीमारी का लक्षण? डॉक्टर ने बताया क्या है इलाज |
    'अंधेरे में अंतिम संस्कार, प्रेयर मीट नहीं रखी', तनुश्री ने नाना के निधन पर उठाए सवाल, पूछा- इतनी क्या जल्दी थी?
    Advertisement